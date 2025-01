Avezzano, Il Comune di Avezzano porta la sua esperienza “green” in Portogallo: meeting europeo su ambiente ed energia

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Per l’amministrazione comunale, ha preso parte ai lavori ad Oporto l’assessore Maria Antonietta Dominici, che afferma: “Con altri amministratori italiani ed europei, abbaiamo affrontato il tema della bio-economia circolare urbana”. Prospettive di lavoro condiviso grazie al progetto HOOP. Le città e i Comuni di San Lucido, Firenze, Vico Equense, Crispiano, Ciampino ed Avezzano hanno fatto parte, il 27 e il 28 gennaio scorsi, di un tavolo di lavoro condiviso europeo, sulle best practices collegate alla sostenibilità ambientale e all’innovazione energetica – viene evidenziato sul sito web. Gli amministratori sono stati ospiti della cittadina di Oporto, in Portogallo, per il progetto internazionale HOOP, che riguarda lo sviluppo e la realizzazione di prodotti biologici da rifiuti organici urbani ed acque reflue – si apprende dalla nota stampa. “Sono stati due giorni intensi, – afferma l’assessore Dominici, delegata all’ambiente per la città di Avezzano – durante i quali le nostre amministrazioni hanno avuto la straordinaria opportunità di confrontarsi sulle buone pratiche in tema di energia pulita, avviando anche collaborazioni transnazionali – precisa il comunicato. Il nostro Comune è entrato in contatto con rappresentanti di altre municipalità europee, come Francia, Germania, Spagna, Malta, Montenegro, Croazia, Lituania, Estonia, Polonia, Belgio e Olanda”. Nella due giorni in Portogallo, esperti del settore hanno esaminato le iniziative comunali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, l’uso efficiente delle risorse, l’efficientamento energetico e le pratiche di economia circolare – Gli amministratori e i rappresentanti comunali, inoltre, hanno avuto l’occasione di visitare impianti tecnologicamente avanzati situati nell’area di Oporto – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’obiettivo di tutti resta quello del miglioramento della qualità della vita dei cittadini, cercando di centrare anche a livello locale gli obiettivi climatici ed energetici fissati dall’Unione Europea – – evidenzia l’assessore – Inizia da adesso una nuova partnership che ci vedrà coinvolti con le altre città: potremo presentare le nostre idee in un contesto internazionale”.Il Comune di Avezzano, nel mese di giugno 2024, ha avviato il progetto Green & Social HUB, finalizzato a colmare il gap generazionale e le varie disomogeneità sociali ed economiche in fatto di transizione verde e digitale tra i cittadini – L’esperienza di Oporto, che è stata a costo zero per le casse dell’Ente, ha messo in luce tante novità sul piano della gestione dei rifiuti organici – precisa il comunicato. A capo dell’organizzazione del meeting europeo, c’è stata la società ACT+: una valida rete internazionale, che supporta città e regioni europee nella gestione e nella transizione verso un’economia circolare – “Dal confronto e dalla condivisione, potranno nascere percorsi importanti – precisa il comunicato. – conclude l’amministratrice – Il progetto HOOP si propone di incentivare iniziative di bioeconomia circolare urbana su larga scala – si apprende dal portale web ufficiale. Avezzano, in questo contesto, è stata una bandiera abruzzese: continueremo a lavorare per il benessere di tutti, in maniera equa e sostenibile”.

