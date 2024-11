Avezzano, Il Comune di Avezzano premia i Paracadutisti Di Giambattista e Cairoli: ricordo commosso degli eroi della Folgore

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Insieme ad altri 60 paracadutisti, hanno reso omaggio ai caduti italiani con un lancio da un C130 dell’esercito egiziano Si è svolta oggi, presso la sala consiliare del Comune di Avezzano, la cerimonia di conferimento dell’attestato di benemerenza al presidente della sezione Paracadutisti di Avezzano, Gianni Di Giambattista e al tenente in congedo Bruno Cairoli – precisa il comunicato. L’evento ha riunito rappresentanti delle forze armate, delle forze dell’ordine e delle associazioni d’arma, oltre a cittadini e familiari, in un momento di profonda commozione e riconoscenza per due uomini che hanno portato lustro alla comunità e reso onore alla memoria dei caduti – Presenti alla cerimonia il sindaco Giovanni Di Pangrazio, il consigliere comunale Nello Simonelli, promotore dell’iniziativa, il consigliere Maurizio Seritti e l’assessore alla sicurezza Cinzia Basilico – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra le autorità, il maggiore Luigi Strianese, comandante della compagnia dei Carabinieri di Avezzano, il comandante della Polizia Stradale Dennis Benedettini e l’ispettore della Polfer Luca Marzicchi – Insieme a loro, numerosi rappresentanti delle associazioni d’arma e dei corpi militari, tra cui l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, sezione di Avezzano, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, l’Associazione Polizia di Stato, l’Aeronautica e l’Unuci – precisa la nota online. La sezione dei Paracadutisti di Avezzano, attiva dal 22 luglio 1973, è un punto di riferimento per l’intero territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Intitolata al maresciallo paracadutista Panfilo De Angelis, decorato con la medaglia d’oro dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, la sezione ha formato generazioni di paracadutisti, contribuendo a trasmettere valori di coraggio e fedeltà alla patria – Sotto la guida di Gianni Di Giambattista, l’attività della sezione ha continuato a essere centrale, partecipando a cerimonie e attività che mantengono vivo lo spirito del corpo – riporta testualmente l’articolo online. Un momento particolarmente intenso si è verificato quando Di Giambattista e Cairoli hanno condiviso il ricordo della recente missione in Egitto – aggiunge testualmente l’articolo online. Insieme ad altri 60 paracadutisti italiani, hanno reso omaggio ai caduti italiani presso il Sacrario militare del Cairo – Le loro parole, cariche di emozione, hanno descritto l’esperienza del lancio con un C-130 egiziano sulle sabbie del deserto di Deir Alinda, luogo della storica battaglia in cui i paracadutisti italiani della Folgore si distinsero per valore e sacrificio – riporta testualmente l’articolo online. “Nessun soldato è riuscito, né riuscirà mai, a fare quello che oggi hanno fatto davanti a noi”, scriveva il giornalista inglese Theodor Moller sui “leoni della Folgore” e tanti ricordano le parole lusinghiere di Churchill sul loro valore – Il sindaco Di Pangrazio, nel consegnare gli attestati, ha ringraziato i paracadutisti: “Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di riferimenti autentici, persone che con il loro impegno ricordino a tutti noi il valore della nostra storia e della nostra identità”. Concetti rilanciati dall’intervento di Simonelli. L’evento si è concluso tra applausi e strette di mano, con l’augurio che la sezione Paracadutisti di Avezzano possa continuare a essere un simbolo di impegno e memoria, mantenendo vivo lo spirito che da sempre contraddistingue l’ANPd’I.

