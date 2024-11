Avezzano, Il Consultorio di Avezzano “casa delle seconde possibilità” con il protocollo d’intesa che aiuta a ricominciare daccapo, giovedì la conferenza stampa

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Giovedì 7 novembre, alle ore 11 e 30, nella sala conferenze del Palazzo comunale di Avezzano, al piano terra, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna dell’Aquila e il Consultorio “CIF” APS di Avezzano, sito in via Valeri al numero 26, guidato dalla presidente del Consiglio di amministrazione, la dotto ressa Maria Valeria Di Renzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il protocollo è stato firmato ufficialmente alla fine del mese di settembre scorso ed è, quindi, già attivo – Prevede che una task force formata da professionisti “della famiglia” sia al fianco di adulti imputati o indagati, per aiutarli a riavvol gere il nastro della comunicazione interpersonale, creando un canale di dialogo sano e controllato con il loro nucleo familiare di appartenenza – viene evidenziato sul sito web. “Un valido aiuto e strumento diretto e senza filtri, che viene attivato laddove c’è la concreta possibilità di tracciare un cammino diverso per quelle persone che sono rimaste incagliate in problemi con la legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Donne e uomini, sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, possono essere, infatti, segnalati al Con sultorio familiare di Avezzano, che si propone di accompagnarli in percorsi di sostegno psicologico e di supporto psico-sociale, per il superamento di conflitti interni o esterni alla loro famiglia – viene evidenziato sul sito web. Il Comune di Avezzano ovviamente è partner di questo progetto dedicato alla giustizia ripartiva, che si sviluppa sotto il tetto del Ministero della Giustizia”, afferma il vicesindaco con delega alle politiche sociali, Domenico Di Berardino, che sarà presente in conferenza stampa – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto, che vede protagonista il Consultorio di Avezzano, è coordinato dalla dottoressa Caterina D’Eugenio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Stiamo già realizzando, grazie alla collabora zione dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna, propaggine del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei veri e propri percorsi di aiuto socio educativo – recita il testo pubblicato online. Il progetto è rivolto a persone adulte che necessitano di essere mes- se alla prova nel loro contesto familiare per aver avuto dei guai con la giu stizia, in modo da riacquistare fiducia in loro stesse e riuscire a costruire un rapporto sano con la società che le circonda – viene evidenziato sul sito web. Spesso, chi delinque cova dentro di sé una tempesta che divora – Con delle figure professionali scelte, gestiremo e favoriremo momenti di incontro e di confronto tra gli imputati o indagati e i loro familiari, aprendo il dialogo anche ai loro figli, in un contesto neutro e rispetto so delle esigenze degli interessati”. “Il consultorio di Avezzano pone la famiglia al centro del ventaglio dei suoi ser vizi – precisa il comunicato. – spiega ancora D’Eugenio – Esiste sempre una seconda possibilità per es sere dalla parte giusta del mondo, soprattutto per il benessere dei più piccoli. Aiuteremo ad accendere la luce in profondi momenti di buio interiore ed este riore”.

