Avezzano, Il Natale è già arrivato in città: dall’otto dicembre all’undici gennaio concerti, attrazioni, degustazioni delle eccellenze tipiche e laboratori a tema per i più piccoli

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Quando il Natale arriva, arriva – viene evidenziato sul sito web. E nella città di Avezzano, lo spirito natalizio è già approdato da qualche giorno, con tanto di allestimento tipico delle grandi occasioni: dalla ruota panoramica alla pista di pattinaggio da 300 metri quadrati, fino al meraviglioso abete vero, alto 10 metri – Per queste festività, saranno diversi i luoghi della città interessati dagli eventi – precisa il comunicato. Come in una grande raggiera delle feste, dal centro-città, illuminato a dovere, ci si potrà spostare a piedi verso gli altri punti cardinali della mappa del Natale 2024: Castello Orsini, Sala Irti-Montessori, Teatro dei Marsi e tensostruttura riscaldata – si apprende dal portale web ufficiale. Il 12 dicembre, di sera, al Teatro dei Marsi, appuntamento culturale di prestigio con il Balletto Reale Nazionale della Georgia (Stagione di Musica): una delle espressioni più alte della tradizione coreutica georgiana; lo spettacolo “Fire of Georgia” ha già conquistato il cuore degli spettatori in tutto il mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il 13 dicembre incomincerà a prendere vita la sinergia instancabile tra Comune e Pro Loco, con le esibizioni in centro-città degli artisti di strada, che allieteranno i pomeriggi di cittadini e turisti con le loro performance – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel pomeriggio del 13 dicembre, presso la Sala Irti, si terrà il convegno sulla figura di Celestino V, alle ore 17. L’attore e regista Giorgio Pasotti si esibirà la sera del 13 a Teatro: sarà il protagonista del secondo appuntamento della Stagione di Prosa di quest’anno, inaugurata il 1 dicembre scorso – riporta testualmente l’articolo online. Farà conoscere al pubblico abruzzese i “Racconti disumani”, spettacolo di Alessandro Gassmann tratto dalla letteratura di Franz Kafka, incentrato sulle emozioni della solitudine e della disumanità. Il giorno successivo il 14 dicembre nel pomeriggio, imperdibile appuntamento con l’evento enogastronomico “Il Natale incontra le bollicine”, nella tensostruttura di Piazza Risorgimento – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta del secondo evento legato alla rassegna culinaria inaugurata quest’anno dal titolo “Natale Gourmet”: una novità assoluta del Natale 2024 di Avezzano, che unisce le eccellenze ai luoghi di origine – recita la nota online sul portale web ufficiale. In occasione del viaggio tra le migliori bollicine abruzzesi, proprio nella tensostruttura della piazza, Avezzano ospiterà per la prima volta la mostra sensoriale ed esperienziale del Ministero degli Esteri “Bollicine – Sparkling Italy. Wine and the Arts. Viaggi immersivi nelle eccellenze italiane del gusto” voluta fortemente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dedicata ai percorsi enologici e ai territori d’origine dei vini frizzanti italiani . Sempre nello stesso giorno, alle ore 18 e 30, nella Chiesa San Giovanni di Avezzano, andrà in scena il concerto di Natale “Tempus Nativitatis”, con il soprano Claudia Gabriella Fatato e la voce recitante di Nadia Conte – si apprende dalla nota stampa. Alle ore 21, nella cornice del Teatro dei Marsi, luci accese sulla notissima criminologa Roberta Bruzzone, con le sue “Favole da incubo”: parlerà di 10 casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni, analizzando gli stereotipi di genere che hanno provocato le tragedie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il 15 dicembre sarà il giorno dei ricordi con il “Concreto di fine anno – Città di Avezzano” al Castello Orsini, dedicato alla memoria di Alessandro Giancarli e a tutte le vittime della strada – si legge sul sito web ufficiale. Dalle 17, invece, nella Sala Irti, è in programma l’evento “I ricordi letterali di Natale”. E per i più golosi, dalle 18, nella tensostruttura della piazza principale, torna il “Natale Gourmet” con l’iniziativa “Il Natale incontra il cioccolato”, sempre a cura dell’antropologo Ernesto Di Renzo, supportato dai produttori locali – precisa il comunicato. Il 17 dicembre, nella Sala Irti, alle ore 17 si terrà l’evento “Racconti sotto l’albero”. Il 18 e il 19 dicembre, l’attenzione del pubblico si sposterà all’interno della Cattedrale dei Marsi, per il Concreto di Natale di quest’anno: protagonista indiscussa, la meravigliosa Carmen Consoli – Il 20 dicembre, invece, doppio appuntamento serale di qualità al Castello Orsini e a teatro, con gli spettacoli “Buonasera col sorriso” del Teatro Off (serata di beneficenza e di memoria in ricordo di Rosario Idrofano, scomparso nello scorso mese di luglio) e “Swing Christmas – Concerto di Natale”, per sostenere la bellezza fisica e psicologica delle pazienti oncologiche grazie all’Associazione “Viva!”. Il 21 dicembre, continueranno gli appuntamenti di spessore al Teatro dei Marsi con “Il nuotatore di Auschwitz”. Raul Bova racconterà la storia di Alfred Nakache, nuotatore francese di origine ebraica, detentore di un record mondiale e detenuto numero 172763. Nonostante la prigionia, non smise mai di allenarsi, tuffandosi nell’acqua gelida di un bacino idrico – riporta testualmente l’articolo online. Il 21 dicembre, nel pomeriggio, invece, si terrà un altro appuntamento enogastronomico con il cartellone di “Natale Gourmet”, con “Il Natale incontra le tradizioni dolciarie abruzzesi”, sempre nella tensostruttura di Piazza Risorgimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Il 22 dicembre, dalle ore 16 e 30, nella piazza principale si esibiranno gli Zampognari Aquilani Itineranti – Alle 18 dello stesso giorno, è previsto il Ballo della Pupazza sempre nel cuore della piazza – viene evidenziato sul sito web. Alle ore 17, invece, tutti i bambini di Avezzano e della Marsica sono invitati a Teatro per assistere alla rappresentazione “La cerva fatata” del Teatro dei Colori, inserita nella rassegna “Domeniche da Favola”. Il 23 dicembre, vigilia della vigilia, il centro-città si colorerà di atmosfere magiche con l’Alabama Dixie Band, complesso bandistico itinerante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il 26 dicembre, immancabile l’appuntamento con la tradizionale Fiera di Santo Stefano, quest’anno accompagnata dalla presenza, nello tensostruttura riscaldata di Piazza Risorgimento, dello staff di “Avezzano Bimbi – winter edition”, a partire dalle ore 16. Il 27, 28, 29 dicembre, a seguire, spazio alle esibizioni degli artisti di strada – che saranno presenti, in verità, nel corso di tutto il calendario delle feste con le loro acrobazie – e ai giochi di “Avezzano Bimbi”. Il 27 dicembre, nella tensostruttura verrà raccontata in maniera particolare la Favola di Babbo Natale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il 28 dicembre, invece, protagonista della struttura al coperto di Piazza Risorgimento sarà un giallo di “rosso vestito” ovvero il mistero della lettera scomparsa di Babbo Natale, a cura della cooperativa sociale Fantacadabra, Teatro per i ragazzi – Il 31 dicembre si chiuderà la prima parte del calendario delle feste di Avezzano, con lo spettacolo pirotecnico in piazza – Per l’anno nuovo, l’amministrazione comunale, con il supporto di partner culturali e sociali del territorio, ha già messo in agenda altre date di magia e divertimento: dalla Bottega della Befana che verrà svelata sul palco del Castello Orsini il prossimo 3 gennaio all’oramai famosissima Befana dei Vigili, organizzata dalla Polizia Locale della città e dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Avezzano, che scenderà, come ogni anno, dal tetto del Municipio il 5 gennaio, donando dolci e caramelle a tutti i bambini – Sempre il 5 gennaio, ma alle ore 18, è in programma il Concerto di Natale organizzato e proposto dall’Orchestra da Camera IMA, diretta dal M° Francesco Fina, nella Chiesa di San Rocco – recita il testo pubblicato online. L’undici gennaio, tornerà il grande blues sul palco del Castello Orsini: dalle ore 21, stupiranno il pubblico tutti i colori musicali di “Avezzano Blues Winter”.

