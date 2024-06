Avezzano, Il nuovo Corso piace: i cittadini telefonano al sindaco: “Andate avanti”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:E arrivano i pareri dei commercianti con le proposte La più gettonata è la terza proposta di restyling, con minor copertura – I commercianti ripropongono il tema sensibile del destino del complesso scolastico Corradini-Fermi Pareri favorevoli con qualche riserva, dialogo costante e armonioso con il mondo del commercio e telefonate di apprezzamento da parte dei cittadini: sono trascorse esattamente due settimane dal giorno in cui i commercianti e le associazioni di categoria di Avezzano hanno potuto conoscere in maniera più approfondita, grazie ad un incontro aperto voluto fortemente dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, i dettagli tecnici della decisiva opera di riqualificazione totale che andrà ad interessare Corso della Libertà. immagini che sono state poi proiettate in piazza Risorgimento – Nei piani dell’Amministrazione, il percorso urbano andrà incontro ad un effettivo miglioramento estetico e funzionale, una volta che partirà il cantiere (le risorse sono state già inserite in Bilancio). Il sindaco proprio due settimane fa, dopo aver incontrato i rappresentanti del mondo del commercio, li aveva invitati ad esporre in tempo utile concordanze e discordanze in merito ai tre progetti di restyling presentati – Archiviata la prima fase di presentazione delle tre ipotesi progettuali, ora è tempo di mettere in moto il secondo step, ovvero la fase valutativa dei pareri pervenuti dagli attori del mondo del commercio cittadino e più in generale della cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Dalle email ricevute dal Comune, la terza è stata l’opzione più apprezzata dai commercianti, che hanno evidenziato anche la necessità di realizzare nuovi posti auto, com’era già nei piani dell’amministrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La riqualificazione del Corso principale, infatti, andrà di pari passo alla realizzazione nei pressi di Piazza Matteotti di 180 nuovi parcheggi, custoditi e vigilati, che saranno collegati funzionalmente a Corso della Libertà, ciò aprirà la strada ad un miglioramento della percezione della sicurezza tra i residenti – aggiunge la nota pubblicata. Da Confesercenti Avezzano è stata avanzata la proposta di realizzare, assieme al parcheggio, anche bagni pubblici – aggiunge la nota pubblicata. Dal Comitato di quartiere di Corso della Libertà, invece, è stata prospettata la possibilità di favorire servizi di somministrazione al pubblico con annessa gestione in presenza, finalizzata anche a garantire una forma di presidio oltreché di accoglienza – viene evidenziato sul sito web. Confcommercio Avezzano ha sottolineato il tema della destinazione futura del complesso scolastico Corradini-Fermi, per il quale il sindaco non ha mai nascosto la volontà di attivare un progetto ambizioso e di rigenerazione urbana, che inglobi nuovi spazi culturali, la sede centrale dell’Università e l’innesto di attività ricreative e ricettive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La visione di un rinnovato Corso della Libertà, che piace alla città anche alla luce dei vari pareri ricevuti e alle telefonate di apprezzamento dirette allo stesso primo cittadino, prevede una nuova pavimentazione elegante e un nuovo arredo urbano, con ZTL in periodi e orari da concordare, piazzette per la sosta e il relax, evitando coperture eccessivamente impattanti – precisa la nota online. Piazza Matteotti e Corso della Libertà sono i primi “biglietti da visita” della città per chiunque giunga ad Avezzano in treno o in autobus. Verranno preservati, inoltre, tutti gli alberi presenti – Infine, alcune associazioni di categoria hanno richiesto all’amministrazione un nuovo incontro di carattere tecnico per approfondire ulteriori dettagli sull’operazione – “Ho ricevuto – chiosa il sindaco Di Pangrazio – in queste due settimane tantissimi messaggi da parte dei cittadini che chiedono di andare avanti con coraggio e mi sembra che anche l’apertura al confronto con tutte le componenti della città sia stata apprezzata: Avezzano merita non solo di essere amata, ma anche di diventare ancora più accogliente”.

