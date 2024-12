Avezzano, Il Premio Marsica torna a brillare: cultura e impegno sociale al centro dell’edizione 2024

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune di Avezzano è lieto di annunciare il ritorno del prestigioso Premio Marsica, un evento che ha portato lustro alla città e all’intero territorio marsicano, celebrando l’eccellenza culturale e artistica attraverso la sua iconica ‘Venere Anadiomene’. Il Premio Marsica ha ospitato figure illustri del cinema, del giornalismo, del teatro e della letteratura, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Ettore Scola, Enrico Mentana, Pamela Villoresi, Maria Rosaria Omaggio, Eraldo Affinati ed Elio Pecora – si apprende dal portale web ufficiale. Personalità che, con la loro presenza, hanno reso il Premio un simbolo di alto valore culturale e umano – aggiunge testualmente l’articolo online. L’edizione 2024, che si svolgerà con il patrocinio del Comune di Avezzano, sarà dedicata alla cultura del sociale, con un’attenzione particolare ai temi dell’emigrazione, dell’integrazione e dell’immigrazione – Il primo incontro inaugurale si terrà venerdì 6 dicembre alle ore 17 presso la sala consiliare del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Protagonista sarà il dottor Giuseppe Colasanto, vicequestore della Polizia di Stato, scrittore ed esperto di cooperazione internazionale, che porterà un contributo di grande valore su questi temi centrali per la società contemporanea – «Il ritorno del Premio Marsica è un segnale importante per la nostra comunità – commenta il sindaco Giovanni Di Pangrazio –. Questo evento rappresenta non solo un omaggio alla cultura e al territorio, ma anche un’occasione per affrontare temi di grande rilevanza sociale, con il contributo di figure di altissimo profilo». Il Premio Marsica 2024 si configura così come un appuntamento imperdibile, che unisce tradizione e innovazione, ponendo la cultura al servizio del dialogo e dell’impegno sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un ritorno atteso, che riafferma Avezzano come centro nevralgico di promozione culturale –

