Avezzano, Il progetto “Comunità coesa, città più sicura” vicino alle donne, il 23 novembre iniziativa al Centro Commerciale “I Marsi”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Assessore Basilico: “I colori cupi della violenza purtroppo sono molti, noi ripartiamo dal rosso per affrontarli tutti assieme, con il supporto della Polizia di Stato”. Attivato servizio gratuito di aiuto psicologico anche per uomini maltrattanti. Il Comune di Avezzano, nell’ambito del progetto “Comunità coesa, città più sicura”, grazie alla Polizia di Stato, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, organizza, per il pomeriggio di sabato 23, presso il Centro Commerciale “I Marsi”, un pomeriggio di sensibilizzazione sul tema – si legge sul sito web ufficiale. Saranno funzionari e psicologi della Polizia di Stato per incontrare i visitatori del centro commerciale e parlare di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica – viene evidenziato sul sito web. Per chi lo desidera, c’è la possibilità anche di un ascolto “protetto”. Inoltre, in occasione della Giornata mondiale il Comune, sempre nell’ambito del progetto, ha deciso di presentare un nuovo servizio alla collettività, in particolare rivolto agli uomini maltrattanti – aggiunge la nota pubblicata. Pertanto, tutti coloro che capiscono di avere problemi a relazionarsi con gli altri e a gestire la rabbia o che sentono di avere relazioni o comportamenti violenti, prima che sia troppo tardi, possono scrivere a uominimaltrattanti@comune – si apprende dalla nota stampa. avezzano – riporta testualmente l’articolo online. aq.it. Una psicologa sarà pronta a leggere e a rispondere per dare aiuto e sostegno – recita il testo pubblicato online. Insieme, si concorderà il percorso più adatto – riporta testualmente l’articolo online. Il servizio è gratuito – riporta testualmente l’articolo online. “La sensibilizzazione è sempre necessaria, soprattutto con l’organizzazione di giornate a tema, in cui chi difende si mette a totale disposizione della comunità. Sabato, – afferma l’assessore Basilico – attiveremo con gli esperti anche uno sportello di “ascolto protetto” in loco: speriamo che possa aiutare qualcuna ad uscire fuori dalla propria tana di privazioni e di buio – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi più che mai si rende prioritaria, e lo dico anche da avvocato, una rete di tutela costante e sicura: l’esperienza negativa della pandemia ci ha fatto comprendere quanto siano importati e “salvavita” i supporti psicologici”. “Con il progetto “Comunità coesa, città più sicura”, il Comune di Avezzano già da un anno – dichiara il prefetto a riposo Amalia Di Ruocco – si sta impegnando anche nelle scuole del territorio comunale, attraverso corsi di sviluppo delle capacità dell’intelligenza emotiva, a educare alla non violenza, al rispetto di sé stessi e degli altri e alla costruzione di relazioni positive, basate sui principi di equità e inclusione, così da avere una società sicura perché tutti i componenti, coesi, promuovono il bene comune”.

