Avezzano, Il Sindaco di Avezzano Di Pangrazio incontra il Ds della Asl1 Mascitelli per sollecitare la soluzione delle carenze nella sanità locale. Impegni per ecografo, pronto soccorso e aumento del personale

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Incontro ai massimi livelli nel Palazzo Municipale di Avezzano, questa mattina, per affrontare alcune carenze che affliggono la sanità locale, e in primis l’ospedale di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, con l’assessore Filomeno Babbo e i i consiglieri comunali Alessandra Cerone e Patrizia Gallese, ha discusso la situazione attuale, critica e più volte soggetta a segnalazioni, con il Direttore Sanitario della Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Alfonso Mascitelli – precisa il comunicato. Il primo cittadino ha ricordato ed evidenziato a Mascitelli i problemi esistenti, sia di personale che di strumentazioni mancanti nel nosocomio, così come le questioni inerenti i macchinari da riparare e/o sostituire per ripristinare importanti servizi per i cittadini – Il dottor Mascitelli, ascoltato il Sindaco e quanto affermato anche dai consiglieri presenti, tutti esperti di sanità, ha preso impegni concreti e assicurato il suo intervento per risolvere nel brevissimo termine i problemi più importanti – Il Direttore sanitario della Asl1, infatti, ha preso impegno con il Sindaco per l’arrivo del nuovo ecografo e del ventilatore necessario al Pronto Soccorso dell’ospedale di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Ospedale e Pronto soccorso per i quali, ha assicurato il Ds Mascitelli, si sta provvedendo per il potenziamento dell’organico, soprattutto per quanto concerne i ranghi del personale paramedico che potrebbe essere integrato per aprile – maggio – Mascitelli ha anche annunciato che, relativamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Avezzano, la Asl1 si sta impegnando e sta lavorando affinché si proceda con la riattivazione di 6 posti di letto di rianimazione sub-intensiva – viene evidenziato sul sito web. Il Sindaco Di Pangrazio, unitamente agli amministratori presenti, ha accolto positivamente gli impegni assunti dal Ds Alfonso Mascitelli, chiedendo, però, che sia rispettatala tabella di marcia presentata oggi, affinché la comunità avezzanese e marsicana possa riavere nel più breve tempo possibile, assistenza e servizi sanitari all’altezza della situazione –

