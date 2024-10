Avezzano, Il “Teatro dei Marsi” è tutto nuovo: dal direttore artistico della stagione di prosa, al brand, all’Ufficio Teatro. Venerdì̀ la conferenza stampa

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il direttore artistico della nuova Stagione di Prosa 2024/2025 del Teatro dei Marsi sarà̀ Patrizio Maria D’Artista, già̀ punto di riferimento per il Teatro “Caniglia” di Sulmona e per il “Talìa” di Tagliacozzo – Torna in funzione, inoltre, in maniera rinnovata l’Ufficio comunale del Teatro, che stringerà̀ legami ancora più forti con il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Si terrà questo venerdì̀ 25 ottobre, alle ore 12, presso la sala consiliare del Comune di Avezzano, la conferenza stampa di presentazione della nuova Stagione di prosa 2024/2025 del “Teatro dei Marsi”, ma non sarà̀ l’unica novità̀ ad essere raccontata – si apprende dal portale web ufficiale. Il “gioiello” culturale della città, infatti, è al centro di un percorso di rinnovamento completo: quest’anno, grazie ad un lavoro di fino portato avanti dal sindaco, Giovanni Di Pangrazio, dalla sua Giunta e dal settore tecnico, la stagione di prosa verrà̀ “guidata” da uno stimato direttore artistico – di origini marsicane, è nato a Pescina, e di radici peligne – attuale punto di riferimento per le stagioni di prosa del Teatro “Maria Caniglia” di Sulmona e del “Talìa” di Tagliacozzo: sarà̀ Patrizio Maria D’Artista, compositore di musica per immagini e produttore musicale, il nuovo direttore artistico della stagione di Prosa del Teatro di Avezzano, che verrà̀ affiancato nel suo operato – ed è quella un’altra novità̀ – dal ricostituito Ufficio comunale del Tea tro, così come disciplinato da regolamento del 2010. “Abbiamo deciso – dichiara il vicesindaco Domenico Di Berardino – di rinnovare tutto, partendo dalla formula della gestione della stagione – Dopo diverse forme di sperimentazioni, ora tocca al territorio dimostrare valore ed inventiva, grazie ad una gestione diretta: è il brand del Teatro dei Marsi quello che dobbiamo esportare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo tutti i requisiti per tessere una stagione di livello: l’obiettivo è attrarre pubblico da fuori Regione, con il nostro Know-How culturale e lo faremo promuovendo, per la prima volta in maniera importante e decisa, il brand del nostro Teatro, che sarà̀ dotato anche di un nuovo logo – recita il testo pubblicato online. Avremo, quest’anno, grandi nomi dell’arte, storie di romanzi immortali, prime assolute e “gialli” sul palcoscenico”. La direzione artistica di D’Artista promette di dare nuovo slancio al teatro cittadino, consolidando i legami tra le comunità̀ locali e il mondo della cultura che vede oggi più vicine le città di Avezzano, Sulmona e Tagliacozzo – riporta testualmente l’articolo online. “La voce culturale delle aree interne si consolida e si rafforza – afferma Patrizio Maria D’Artista – nell’interesse comune di promuovere la crescita del territorio, attra- verso il teatro e le sue buone pratiche – si apprende dalla nota stampa. Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento all’amministrazione per la stima e la fiducia riposte in me – recita la nota online sul portale web ufficiale. È moti- vo di grande orgoglio ricevere questo incarico, che affronterò̀ con la massima dedizione, consapevole delle sfide e delle opportunità̀ che ci attendono – riporta testualmente l’articolo online. Sarà mio impegno personale e professionale contribuire, insieme alle preziose realtà̀ culturali marsicane, alla valorizzazione del territorio, identificando nel teatro un luogo di incontro, di scambio e di arricchimento collettivo”. La stagione di Prosa incomincerà̀ ufficialmente il prossimo 1° dicembre, così come da calendario che verrà̀ raccontato dagli organizzatori nel corso della conferenza stampa di venerdì̀. Il Comune ha deciso di intraprendere un cammino tutto nuovo, prevedendo spettacoli di elevata qualità̀, diversificando i generi e stimolando il bino- mio creatività̀ e innovazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I giornalisti sono invitati a partecipare alla conferenza stampa – si legge sul sito web ufficiale.

