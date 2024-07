“Avezzano in Movimento”, la città si prepara ad ospitare la kermesse dedicata allo sport. Ecco come partecipare

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Avezzano in movimento, la kermesse dedicata allo sport inserita nel calendario eventi estivi del capoluogo marsicano, è in agenda il 10, 11, 12 e 13 settembre – A palazzo di città fervono i preparativi per la terza edizione con l’obiettivo di tornare ad ospitare decine di associazioni e migliaia di praticanti e curiosi – precisa la nota online. Novità assoluta di questa edizione, la partecipazione di ospiti di caratura nazionale che interverranno in qualità di relatori e testimonial con un calendario fitto che, a breve, verrà svelato – aggiunge testualmente l’articolo online. Proprio con la missione di far conoscere e sperimentare le diverse discipline l’amministrazione sta coinvolgendo le realtà della marsica interessate a partecipare – “L’invito che rivolgiamo a tutti – spiega l’assessore Pierluigi Di Stefano – è quello di partecipare all’iniziativa nata per promuovere la propria attività, far conoscere le discipline ed i corsi. Avezzano in movimento – continua Di Stefano – ha lo scopo di diffondere i valori dello sport. L’anno scorso, in Piazza Risorgimento, hanno partecipato oltre 60 realtà cittadine con campo da calcetto, campo da pallavolo, campo per il minibasket, minitennis, arrampicata e sport da montagna, padel, scherma, danza, yoga, arti marziali e circuito da mountain bike – si apprende dalla nota stampa. Sono stati giorni intensi, dedicati alle attività e al benessere che diventa spirito di squadra, competizione sana, miglioramento – aggiunge testualmente l’articolo online. Come amministrazione, vogliamo dare modo a tutte le società sportive di fare promozione e di colorare i punti principali di Avezzano con l’energia delle loro esibizioni e delle loro lezioni di prova, gratuite e aperte a tutti”. Palestre e associazioni sportive dilettantistiche sono invitate a partecipare mettendosi in contatto con gli uffici comunali – precisa il comunicato. Per informazioni e adesioni, chiamare il numero: 0863/501228 oppure scrivere a: mtaroni@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. avezzano – recita il testo pubblicato online. aq.it Si richiede cortesemente, per esigenze organizzative, di inviare richiesta di adesione entro venerdì 23 agosto

