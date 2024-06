Avezzano, La Riserva Regionale del Monte Salviano si presenta: video promozionale mette in mostra animali selvatici e flora tipica e le mille attività dell’Ufficio Riserva del Comune di Avezzano

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Un territorio fantastico, quasi incantato, le ricchezze della fauna selvatica e di una flora tipica e varia, nonché le mille attività dell’Ufficio Riserva del Monte Salviano del Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Questo, in sintesi, il contenuto del nuovo splendido video promozionale della Riserva Regionale “Monte Salviano”, la riserva dello scoiattolo nero, nel quale vengono mostrate tutte le caratteristiche e le bellezze che si possono trovare in questo unico angolo di Avezzano e della Marsica – Dal lupo all’orso, dal capriolo allo scoiattolo, passando per il gatto selvatico e il cervo, attorniati da una natura varia e dai mille colori e profumi, la Riserva Regionale del Monte Salviano si presenta così al meglio – La Riserva Naturale Regionale guidata “Monte Salviano”, come noto, è stata istituita con la Legge Regionale n°134 del 23 dicembre 1999, si estende per circa 722 ettari, tutti nel territorio del Comune della Città di Avezzano – Il simbolo è lo Scoiattolo meridionale, frequente nelle estese pinete presenti sul Monte Salviano – recita il testo pubblicato online. La Riserva è un’area protetta ad alto valore naturalistico, connessa ai Parchi Regionali d’Abruzzo, Lazio e Molise e considerata un “corridoio di collegamento ecologico e faunistico” al Parco Nazionale D’Abruzzo e al Parco naturale Regionale Sirente-Velino attraverso il bacino prosciugato dell’antico Lago Fucino – recita il testo pubblicato online. Nel video vengono anche messe in evidenza le vitali attività di monitoraggio della fauna selvatica effettuate in modo continuo dall’Ufficio della Riserva – viene evidenziato sul sito web. Attività condotte con metodo scientifico, con l’ausilio di foto e videotrappole, che permettono di registrare passaggi, flussi, aumento o diminuzione della popolazione selvatica, ma anche abitudini ed eventuali modifiche nella struttura dei gruppi presenti nel territorio – recita il testo pubblicato online. Una attività fondamentale per la corretta gestione della Riserva e soprattutto della popolazione di animali selvatici che vi vivono, vera e propria ricchezza di questo territorio – Il video è stato realizzato dall’Ufficio per la Riserva del Salviano del Comune di Avezzano diretto dall’architetto Mauro Mariani e di cui è responsabile il dottor Antimo Rauso con i funzionari Anna e Vito Pacchiarotta – si legge sul sito web ufficiale. Il coordinamento scientifico è stato curato dal dottor Mirco Masciovecchio, e operatori sul campo sono stati Pierpaolo Salucci e il dottor Masciovecchio quali tecnici faunistici, il dottor Stefano Fabrizio De Ritis, ornitologo, e Donato Franculli, ricercatore documentarista – si legge sul sito web ufficiale.

