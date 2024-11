Avezzano, La rivoluzione del trasporto pubblico a idrogeno parte da Avezzano: all’interporto il primo punto di rifornimento del Centro-Sud Italia. Presentato in sala consiliare il progetto Life 3H

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Di Pangrazio e De Angelis (TUA): “innovativa sperimentazione per le tratte extraurbane” Avezzano capofila del cambiamento sostenibile grazie al progetto europeo LIFE3H, presentato oggi nella sala consiliare del Comune di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Una svolta per il trasporto pubblico a emissioni zero nel Centro-Sud Italia – si legge sul sito web ufficiale. Cuore dell’iniziativa è la realizzazione di un punto di rifornimento per autobus TUA ad idrogeno, che sarà il primo del suo genere nella regione e nel meridione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un parterre di esperti e istituzioni L’incontro è stato aperto dal sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, che ha accolto il presidente della TUA Spa, Gabriele De Angelis, e una platea di autorevoli relatori – precisa la nota online. Tra questi Pierpaolo Pescara, Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente della Regione Abruzzo e coordinatore del progetto LIFE3H; Gino D’Ovidio, del Centro Interdipartimentale Trasporti e Mobilità Sostenibile dell’Università degli Studi dell’Aquila, Giuseppe Morgante, consulente per la Regione Abruzzo sul progetto LIFE3H; Maximilian Di Pasquale, direttore della TUA Spa; Orlando Ceci, della Società Chimica Bussi Spa, l’imprenditore Angelo Lodini, i sindaci di Ovindoli e Rocca di Mezzo Ciminelli e Nusca e il presidente del Parco Velino Sirente D’Amore – Un tavolo di lavoro animato da fiducia verso le nuove tecnologie e soprattutto dalla volontà di un lavoro comune per il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Dobbiamo lavorare tutti insieme e fare squadra come hanno fatto in altre realtà– questo l’appello del sindaco Di Pangrazio, soddisfatto per l’iniziativa che vedrà protagonista ed apripista il capoluogo della marsica, mentre il Presidente della società di trasporto pubblico regionale De Angelis ha sottolineato l’investimento fatto ad Avezzano dalla TUA “per permettere ai mezzi di viaggiare ad idrogeno e rifornirsi qui”. LIFE3H: una Hydrogen Valley per l’Abruzzo L’iniziativa LIFE3H punta a creare una vera e propria Hydrogen Valley, trasformando Avezzano in un polo strategico per la mobilità sostenibile in linea con obiettivi europei di decarbonizzazione da raggiungere entro il 2050. Tecnologie avanzate e pulite per condizioni reali L’idrogeno rappresenta una soluzione fondamentale per il trasporto sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I due autobus a idrogeno che partiranno da Avezzano percorreranno tratte extraurbane tra Ovindoli e Campo Felice, testando la loro resistenza in condizioni difficili: rigide temperature invernali, pendenze impegnative e utilizzo intensivo del riscaldamento – È questo il cuore di una sperimentazione che punta a capire come reagiranno i mezzi alimentati ad idrogeno e già utilizzati per le tratte urbane in contesti ben diversi – Un’infrastruttura strategica per la Marsica La stazione di rifornimento, sarà realizzata da Greenture spa, e collocata nei pressi dell’Interporto di Avezzano, un punto nevralgico all’intersezione tra autostrade e superstrade – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La posizione strategica dell’impianto garantirà un ruolo centrale per la logistica e la mobilità futura – si apprende dal portale web ufficiale. Idrogeno verde e riutilizzo intelligente Gli autobus utilizzeranno esclusivamente idrogeno verde, prodotto attraverso processi puliti come l’elettrolisi e recuperato da idrogeno di risulta, solitamente dissipato – recita il testo pubblicato online. Grazie al progetto LIFE3H, questa risorsa non sarà sprecata ma impiegata proprio per alimentare il trasporto pubblico – recita il testo pubblicato online. E potrà essere utilizzato per le tratte furi città dove è più problematico usare l’alimentazione elettrica – viene evidenziato sul sito web. La maturità delle tecnologie a idrogeno “Il settore dell’idrogeno è finalmente pronto per applicazioni concrete anche su tratte extraurbane,” ha dichiarato Maximilian Di Pasquale, ricordando come i primi esperimenti fossero troppo costosi e poco affidabili – aggiunge la nota pubblicata. “Oggi possiamo affrontare questa sfida con strumenti adeguati, contribuendo alla transizione energetica”. Un test unico nel Centro-Sud Italia Il progetto rappresenta una sperimentazione innovativa per verificare le prestazioni dei mezzi in scenari reali, fuori dal contesto urbano – recita il testo pubblicato online. Questo approccio consentirà di raccogliere dati preziosi sulle prestazioni degli autobus a idrogeno in condizioni critiche e di tracciarne l’applicabilità futura – viene evidenziato sul sito web. Lancio ufficiale a luglio 2025Il primo viaggio dei due autobus a idrogeno è previsto per luglio 2025, ma l’entusiasmo e l’impegno dimostrati oggi testimoniano che la strada verso una mobilità più sostenibile è già stata tracciata – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto LIFE3H – hanno sottolineato sia il sindaco Giovanni Di Pangrazio che il presidente di Tua Gabriele De Angelis – posiziona Avezzano come modello nazionale per la transizione ecologica e tecnologica”.

