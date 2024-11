Avezzano, Lunedì 11, prima lezione in centro città per gli studenti di Giurisprudenza

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Avezzano – Lunedì 11 novembre, gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo torneranno finalmente a frequentare le lezioni in centro città. La nuova sede, situata all’interno dell’Istituto “G. Galilei” di Avezzano, è frutto di un’importante collaborazione tra il Comune, la Provincia dell’Aquila e l’istituto scolastico – recita il testo pubblicato online. Gli studenti potranno accedere alla struttura tramite un ingresso dedicato, pensato per offrire una fruizione rapida e sicura degli spazi – La data di inizio delle lezioni nella nuova sede viene confermata dall’assessore all’Università del comune Iride Cosimati: “Con questa iniziativa – dichiara – puntiamo a dare agli studenti un’esperienza formativa più vicina alla comunità cittadina – Ringraziamo, il dirigente scolastico con cui abbiamo avviato l’operazione Andrea D’Aprile e quello attuale Corrado Dell’Olio, la Provincia nella figura del Presidente Angelo Caruso e del vice Gianluca Alfonsi che ha seguito da vicino l’iter e tutti i soggetti che hanno reso possibile il progetto”. La convenzione Il percorso che ha portato all’apertura della nuova sede universitaria in centro è stato segnato da un intenso lavoro di coordinamento tra istituzioni – Il Comune di Avezzano, con la delibera n. 190 del 24 ottobre 2024, ha approvato la convenzione per l’uso gratuito di una parte dell’Istituto “G. Galilei”, concesso dalla Provincia dell’Aquila, per ospitare la sede distaccata della Facoltà di Giurisprudenza – si apprende dal portale web ufficiale. L’accordo prevede l’utilizzo degli spazi per tre anni accademici, con la possibilità di rinnovo e il Comune, per la durata della convenzione, si occuperà delle spese di manutenzione ordinaria e contribuirà ai costi delle utenze per una quota percentuale – si apprende dalla nota stampa. “L’intervento – sottolinea Cosimati – non solo permetterà alla città di Avezzano di offrire agli studenti una sede più accessibile e integrata nel tessuto urbano, ma risponde anche alla necessità di ridurre le spese legate alle sedi precedenti, che non erano più sostenibili – aggiunge la nota pubblicata. Una scelta ottimale per gli universitari ed anche più conveniente per l’ente” La delibera specifica, inoltre, che il Comune garantirà anche la gestione dei servizi aggiuntivi per la struttura, come rete internet e pulizia, assicurando agli studenti un ambiente idoneo allo studio e alla socializzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La nuova sede rappresenta un importante tassello nella strategia dell’amministrazione per promuovere la formazione universitaria ad Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Obiettivo via Corradini Nonostante l’entusiasmo per la nuova sede presso l’Istituto “G. Galilei”, il Comune di Avezzano mantiene uno sguardo rivolto al futuro con un progetto ancora più ambizioso – L’assessore Cosimati e il sindaco Giovanni Di Pangrazio non nascondono che il traguardo a lungo termine è portare la sede della Facoltà di Giurisprudenza nell’edificio storico delle scuole di via Corradini – aggiunge la nota pubblicata. Questo edificio, simbolo della storia culturale e accademica di Avezzano, rappresenta la sede ideale per accogliere un campus universitario stabile, centrale e fortemente integrato nella vita della città. il tutto si potrebbe realizzare nell’ambito del progetto più generale di recupero del maxi-edificio delle Corradini Fermi – precisa la nota online. Un tema in agenda da più di venti anni al quale l’amministrazione che ha recentemente risolto altre storiche vicende bloccate ora punta decisamente – si apprende dalla nota stampa. Tuttavia, realizzare questo progetto richiede un investimento sostanziale: si stima un costo compreso tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra significativa che richiede l’intervento di fondi pubblici o privati, oltre al supporto istituzionale e l’operazione deve integrarsi perfettamente con il Piano di marketing urbano, con la riqualificazione di Corso della libertà e Piazza Matteotti per evitare di procedere per compartimenti stagni – precisa il comunicato. Gli studenti Non a caso, qualche giorno fa erano stati proprio gli studenti a sottolineare la gratitudine per la decisione del comune di spostare la sede dal Crua, in via Pertini, ad un’area più vicina a Piazza Risorgimento – “Voglio esprimere la nostra sincera gratitudine per l’impegno che il Comune di Avezzano, la Provincia dell’Aquila e la Dirigenza dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galileo Galilei” hanno dimostrato nel consentire il trasferimento della nostra sede universitaria- aveva detto agli amministratori Pierfrancesco Maceroni, rappresentante degli Studenti – Dopo anni di distacco, il ritorno della nostra sede universitaria in una zona centrale di Avezzano non solo ci restituisce la comodità̀ di un accesso più immediato ai servizi universitari, ma ci avvicina anche alla vita della città, rendendo la nostra esperienza accademica più integrata e dinamica”.

