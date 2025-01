Avezzano, Maxi piano di riqualificazione dei parchi giochi in città: ora tocca al campo di calcetto di Antrosano

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Amministrazione comunale punta sul recupero di spazi per il divertimento e per lo sport anche nelle frazioni – Deliberato a fine anno, in giunta, il provvedimento che dà il via libera ai lavori di restyling nel parco giochi e nel vicino campo sportivo di Antrosano Il campo di calcetto di Antrosano e tutta l’area adiacente verranno completamente riqualificati, per la gioia dei bambini dei ragazzi della frazione – Lo ha messo nero su bianco, nell’ultima Giunta dell’anno, l’assessore allo sport Pierluigi Di Stefano, che spiega: «Nel 2023, la nostra amministrazione comunale diede il via libera ad un maxi piano di recupero e di realizzazione di aree gioco all’aperto in città, con l’obiettivo di dare nuova luce a spazi urbani che saranno resi più belli e aperti alla fruizione, completa e in sicurezza, di bambini e ragazzi. Crediamo fermamente, infatti, nel potere sano e costruttivo degli spazi condivisi, soprattutto di quelli destinati al gioco – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel mezzo di tante agorà virtuali, Avezzano si pone ancora come città amica dei bambini e dei ragazzi, accompagnando il loro sviluppo non solo motorio, ma anche sociale – Ora toccherà alla frazione di Antrosano veder riqualificata la propria area del divertimento». Dopo attenti sopralluoghi tecnici e alla luce del fatto che Antrosano non ha spazi di proprietà del Comune idonei, l’Amministrazione ha accolto la proposta del parroco della parrocchia Santa Croce, che ha candidato, per il progetto di riqualificazione, alcuni spazi di proprietà della Curia, da destinare alla fruizione di giovani e bambini. Sarà, difatti, l’area antistante la Chiesa dell’Immacolata Concezione, denominata “Piazza Arcobaleno”, ad essere totalmente riqualificata e a trasformarsi in uno spazio sociale ancora più bello per le famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’area è dotata già di un parco giochi e di un campo di calcetto all’aperto, che verranno rinnovati. «L’Amministrazione – concludono i consiglieri comunali Ignazio Iucci e Concetta Balsorio – ha intenzione di investire in maniera importante e significativa sulla riqualificazione delle aree urbane, trasformando spazi cittadini fino ad oggi non utilizzati ma idonei, in parchi giochi sicuri e all’avanguardia – si apprende dal portale web ufficiale. Adesso è il momento delle frazioni: nasceranno nei prossimi mesi aree attrezzate al gioco, dislocate sull’intero territorio comunale, colmando in questo modo le eventuali esclusioni». I sopralluoghi tecnici sono partiti anche per la frazione di San Pelino, dove è stato individuato già uno spazio di proprietà pubblica, per il quale sono in corso degli accertamenti approfonditi, così da capire se sia idoneo o no ad accogliere un bel parco giochi, che potrà essere fruito da tutta la cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale.

