Avezzano, Meno acqua alla sorgente di Monte Cervaro: il Cam ha comunicato al Comune di Avezzano la diminuzione dell’erogazione idrica nella frazione di San Pelino

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Diminuirà a partire da domani e fino a ristabilimento delle condizioni di normalità l’erogazione dell’acqua potabile nella Frazione di San Pelino – La Direzione tecnica del Cam e i responsabili del distretto di Avezzano hanno, infatti, ufficialmente comunicato al Comune di Avezzano, con apposita nota ufficiale, che “a causa dell’abbassamento della falda alla Sorgente di Monte Cervaro, provvederà alla turnazione dell’erogazione idrica alle utenze della frazione di San Pelino dal giorno 31 luglio 2024 e fino al ripristino delle normali condizioni di accumulo, con il seguente orario: erogazione dalle ore 07:00 alle ore 12:00”. L’Amministrazione comunale, confidando in un rapido ritorno alle condizioni di normale accumulo in questa sorgente, comunicherà alla popolazione interessata quando il Cam provvederà al ritorno alla consueta erogazione idrica nella Frazione di San Pelino – aggiunge testualmente l’articolo online.

