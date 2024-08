Avezzano, Miss Sport Abruzzo madrina di “Avezzano in Movimento”: la danzatrice e studentessa di Scienze Motorie Francesca darà il via alla terza edizione

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Un’avezzanese si è aggiudicata la fascia di “Miss Sport Givova Abruzzo” e accederà direttamente alle prefinali nazionali per il concorso di “Miss Italia”. L’assessore Di Stefano: “Ci avviciniamo alla quattro giorni di Avezzano in Movimento: quest’anno, irrobustiremo la parte dedicata agli approfondimenti sulla cultura sportiva e ai messaggi sani che arrivano dal mondo dello sport”. La terza edizione di “Avezzano in Movimento” – progetto riuscitissimo dell’Amministrazione comunale – quest’anno vedrà la partecipazione di una “madrina” d’eccezione: la fotomodella e diplomata in danza classica al Liceo Coreutico di Teramo Francesca Compagno, che ha conquistato già sui palchi regionali la fascia di “Miss Sport Givova Abruzzo” e di “Miss Social Abruzzo 2024”. Francesca, 21enne originaria di Avezzano, è anche una studentessa della facoltà di Scienze Motorie – “Sarà proprio lei – afferma l’assessore allo Sport, Pierluigi Di Stefano – ad essere la testimonial di quest’anno della manifestazione che unisce e raggruppa divertimento, cultura sportiva, attività fisica e gioco di squadra – Al di là delle passerelle, infatti, Francesca è una giovane ragazza del nostro territorio determinata e molto attaccata alla sua città natale, che ha praticato sport sin da piccolissima: è, oggi, una ballerina, ma anche un’atleta di danza acrobatica – si apprende dal portale web ufficiale. Studia, inoltre, materie legate al mondo dello sport e dell’attività fisica, con l’intento di approfondire anche l’universo teorico connesso allo sviluppo psicofisico – riporta testualmente l’articolo online. Il messaggio che racconta, anche con la sua fascia da miss, è quello del benessere e del corpo che rispetta se stesso – riporta testualmente l’articolo online. Il format di “Avezzano in Movimento”, quest’anno, andrà oltre la semplice pratica, implementando le sezioni relative alla cultura sportiva, con la presenza di relatori di spessore”. L’appuntamento, per appassionati e curiosi, è dal 10 settembre al 13, nel cuore di Piazza Risorgimento, ogni giorno a partire dalle 18. L’agorà cittadina diventerà una maxi arena a cielo aperto, su cui poter praticare, gratuitamente e sotto la guida di maestri e di istruttori esperti, gli oltre 60 sport che la città di Avezzano, al giorno d’oggi, offre come ventaglio di possibili discipline sportive – si apprende dalla nota stampa. “Lo dico sempre in ogni mio intervento, – conclude Di Stefano – la nostra città è preziosa sotto questo punto di vista, poiché, come i grandi centri italiani, dà l’opportunità ai ragazzi di tutte le età di poter praticare quasi tutti i tipi di sport ad oggi conosciuti, attraverso una rete di infrastrutture sportive di livello – recita il testo pubblicato online. Dalle arti marziali passando per l’arrampicata, arrivando al tennis o al calcio, senza dimenticare il nuoto e lo sci: tutto ciò, grazie ad un sottobosco vivo e vitale di attori dell’attività sportiva e della didattica del movimento, vale a dire le tante associazioni sportive dilettantistiche, dalle più piccole alle più grandi – aggiunge la nota pubblicata. Mi piace considerarle come un polmone indispensabile per l’ossigeno sociale – Avranno modo, nella cornice di “Avezzano in Movimento”, di farsi conoscere al pubblico”. Si alterneranno, per concludere, momenti di talk e di dibattito pubblico, con ospiti di caratura nazionale, che interverranno in qualità di relatori e testimonial.

