Avezzano, Nasce la nuova rassegna teatrale di Avezzano “Raccontami una Storia”: due storiche compagnie si riuniscono, l’amministrazione spalanca di nuovo le porte al teatro per tutti

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’assessore Pierleoni: “Torniamo a parlare di territorio grazie all’uso esaustivo e lungimirante del Teatro – riporta testualmente l’articolo online. Dopo il successo degli spettacoli ai Cunicoli di Claudio, questa volta scegliamo il “palcoscenico” della Riserva”. Domani la conferenza stampa in Comune – Domani, martedì 19 novembre, alle ore 11 e 30, presso la sala conferenze del Comune di Avezzano, sita al pianoterra, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo progetto teatrale dal titolo “Raccontami una storia”, promosso dall’amministrazione comunale e patrocinato, in maniera del tutto innovativa, dalla Riserva naturale regionale del Monte Salviano – riporta testualmente l’articolo online. La rassegna vede impegnate sul campo, per la prima volta insieme nella loro carriera artistica, due storiche compagnie teatrali del territorio marsicano, “Il volo del Coleottero” e il “Teatro Lanciavicchio”. Le due realtà culturali avezzanesi hanno scelto, infatti, di unire le forze e di moltiplicare gli effetti creativi, creando filoni progettuali di rilievo, anche per le scuole – “Dobbiamo tanto a chi, nella nostra città, continua ad occuparsi d’arte e a spingere in avanti il talento artistico territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. – spiega la consigliera comunale Patrizia Gallese, che domani sarà presente in conferenza stampa – Le due compagnie teatrali, con questa novità, hanno deciso di raddoppiare l’impegno creativo per Avezzano e per la Marsica, strutturando un’offerta differenziata per fasce d’età e per temi trattati – aggiunge la nota pubblicata. Si andrà dai classici della letteratura per l’infanzia a nuove scritture, dalle narrazioni che stimolano l’attenzione all’ambiente ai miti e alle leggende”. Il progetto si svilupperà per tutto l’arco dell’anno scolastico 2024-2025, con spettacoli rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado in matinée e con spettacoli dedicati alle famiglie di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. L’8 dicembre (per le famiglie) e il 9 dicembre (per gli alunni delle scuole), sarà la volta del “Canto di Natale”, in programma al Castello Orsini – precisa la nota online. Il 9 maggio, invece, la sinergia fra le due compagnie teatrali sarà massima, con l’allestimento dello spettacolo finale del progetto, dal titolo di “L’allevatore di regine e Concertino verde”: sarà un’esperienza teatrale e musicale che verrà portata per la prima volta all’interno della Riserva del Monte Salviano – recita il testo pubblicato online. “Il concetto di fondo del nuovo progetto è molto semplice, in verità, – conclude l’amministratrice – tutti i luoghi del nostro vivere sono adatti al teatro e allo sviluppo di un racconto artistico – Per tutto l’anno in corso, il “Teatro Lanciavicchio” e “il Volo del Coleottero” daranno vita a nuovi percorsi creativi per i ragazzi, per gli insegnanti e per le famiglie”. “Il teatro – affermano infine gli operatori culturali – non è solo spettacolo e originalità, ma è anche un’arte pedagogica, che aiuta a sviluppare una visione critica, riflessiva e creativa della realtà e della vita, attraverso l’uso e la conoscenza di arti performative – Ci piace pensare che ogni spettacolo sia come un lampo di luce, capace di donare nuove consapevolezze a livello formativo – riporta testualmente l’articolo online. All’interno di questa scia, vogliamo porci come partner culturali e didattici, grazie al Comune di Avezzano e alla Riserva naturale del Monte Salviano”.

