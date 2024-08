Avezzano, Nessuna vacanza per i sottopassi di Avezzano: completato il nuovo marciapiede sopraelevato di via Aquila, più sicuro per i pedoni e per i ragazzi che vanno a scuola

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Continua l’opera di messa in sicurezza dei due sottopassaggi della città di Avezzano, interessati da importanti lavori da più di 2 milioni e 300 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Ieri, alla vigilia della pausa ferragostana, i lavori sono andati avanti per il completamento del marciapiede sopraelevato del sottopasso di via Aquila – Il sindaco: “A settembre, riapriremo via Aquila”. Avezzano città dello sport, della cultura in movimento, delle scuole più sicure d’Abruzzo, ma anche dei lavori pubblici che non vanno in vacanza, nemmeno nel week end lungo di Ferragosto – Ieri, alla vigilia della pausa ferragostana, ha compiuto decisivi passi in avanti il cantiere relativo alla messa in sicurezza e all’adeguamento sismico del sottopassaggio di via Aquila: uno dei due sottrassi che, assieme a quello di via Don Minzoni, è al centro di un importante piano di riqualificazione strutturale e di miglioramento della viabilità: opera di restyling da più di 2 milioni e 300 mila euro, fondi del PNRR ottenuti grazie alle best practices dell’amministrazione comunale di Avezzano, in quanto ad intercettazione di fondamentali finanziamenti per la sicurezza dei cittadini e della viabilità. Proprio ieri è stata completata la parte strutturale del marciapiede sopraelevato di via Aquila, con un rialzo dal manto stradale di 1, 60 m. “Ciò permetterà – afferma il primo cittadino, Giovanni Di Pangrazio – di rendere ancora più sicuro il passaggio per pedoni e ragazzi che si dirigono di mattina a scuola – si apprende dal portale web ufficiale. Quella dei lavori ai due sottopassi è una tabella di marcia che sta godendo di una forte accelerazione rispetto ai tempi iniziali previsti e di una grande collaborazione da parte della cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. Ieri, il cantiere è rimasto aperto: gli operai hanno dato la gettata di calcestruzzo per il marciapiede sopraelevato – Per i primi giorni di settembre, riapriremo via Aquila, in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia programmata”. “La corsa al miglioramento totale della viabilità cittadina, però, – continua il sindaco – non terminerà qui: realizzeremo anche dei percorsi illuminati per i pedoni nei due sottopassaggi e, su via Aquila, il semaforo per gestire eventuali effetti di possibili precipitazioni copiose”. Il 13 agosto scorso, è stata riaperta al transito via Collelongo: i lavori che hanno riguardato il primo ponte, infatti, sono terminati – A giorni, invece, verrà chiuso un tratto di via dei Ferrovieri (da via Monte Viglio a Via D’Arezzo) per permettere agli operai di concentrarsi sui lavori per il secondo ponte: ciò andrà a creare, solo per un paio di giorni, qualche disagio per gli automobilisti, alla luce della chiusura conseguente di un piccolo tratto di via Monte Velino – riporta testualmente l’articolo online. A fronte di ciò, è stata predisposta, come “bypass”, via Vesuvio, per permettere agli avezzanesi di avere meno rallentamenti possibili nella circolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Naturalmente, – aggiunge il sindaco – noi programmiamo lavori, opere e cantieri per rendere la città ancora più sicura, migliorando la qualità della vita – viene evidenziato sul sito web. Ringraziamo ancora i cittadini, che stanno dimostrando, nell’immediato, pazienza e fiducia, capendo l’importanza di questo work in progress”. Altra ottima notizia: lunedì 19 agosto, arriveranno ad Avezzano tre squadre di operai: la ditta appaltatrice concentrerà, difatti, tutte le proprie forze lavoro sul cantiere di via Aquila; le varie squadre si alterneranno nei prossimi giorni per far procedere speditamente i lavori, accorciando la tabella di marcia iniziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Ad Avezzano, ad agosto si lavora sodo e non si salta nemmeno un giorno di cantiere: da lunedì fino a fine mese, avremo un ulteriore sprint nei lavori in corso grazie ad una concertazione di forze”, conclude il sindaco – recita il testo pubblicato online.

