Avezzano, Nominato Cavaliere della Repubblica l’ingegnere Carmine Iampieri, ex Responsabile dei Vigili del Fuoco di Avezzano. Maurizio Seritti: «Giusto riconoscimento all’impegno di una vita. Un grazie dall’Amministrazione e dalla Città»

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Un importante riconoscimento è stato conferito ieri, in occasione della ricorrenza del 2 Giugno, Festa della Repubblica, ad una persona che molto ha dato alla città di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Nelle sale della Prefettura dell’Aquila, infatti, si è svolta la cerimonia della consegna delle onorificenze ai cittadini che si sono distinti in diversi settori e per diversi motivi – aggiunge la nota pubblicata. Fra questi l’ingegnere Carmine Iampieri, Direttivo Vice Dirigente dei Vigili del Fuoco presso il Comando Provinciale dell’Aquila, che per anni, sostanzialmente fino al raggiungimento della pensione, è stato Responsabile dei Vigili del Fuoco di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. All’Ing. Iampieri è stato conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica per la lunga attività nei Vigili del Fuoco, sempre al servizio dell’istituzione e delle comunità dove si è trovato a svolgere il suo lungo e apprezzato servizio – Ad accompagnare alla Prefettura dell’Aquila l’Ing. Carmine Iampieri, il consigliere comunale, e delegato del Sindaco di Avezzano Giovanni di Pangrazio per la Protezione Civile, Maurizio Seritti, ex Maresciallo dei Carabinieri, ora in quiescenza – si legge sul sito web ufficiale. «Un onore e un piacere per me – ha detto Seritti – essere accanto all’Ing. Iampieri in questa emozionante bella occasione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È stato giustamente premiato e riconosciuto il grande impegno e il proficuo lavoro che l’Ing. Iampieri ha portato avanti per tutta la sua carriera professionale, e soprattutto proprio qui ad Avezzano dove ha dovuto affrontare anche situazioni piuttosto complesse – si apprende dalla nota stampa. A lui porto il saluto, il grazie e le congratulazioni – ha concluso Seritti – della città intera e dell’Amministrazione comunale che mi onoro in questa occasione di rappresentare».

