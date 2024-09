Avezzano, Notte avezzanese ancora più bella con Silvia Mezzanotte, questa sera il concerto gratuito a Piazza Risorgimento: eleganza sul palco

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Concerto di fine estate, nella centralissima Piazza Risorgimento: si esibirà la talentuosa cantante Silvia Mezzanotte, assieme al chitarrista e compositore Marrale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il loro tour 2024 sbarca ad Avezzano: appuntamento alle ore 21 e 30. La magia delle prime notti autunnali, la piazza più grande della città a fare da cornice e una voce potente e inconfondibile, quella di Silvia Mezzanotte, punta di diamante dei Matia Bazar: sarà lei a chiudere in bellezza questa sera il calendario-eventi di Avezzano, edizione 2024. Il concerto, gratuito, incomincerà a partire dalle ore 21 e 30, in una suggestiva atmosfera serale, impreziosita dalla bravura del chitarrista e compositore Carlo Marrale, che accompagnerà l’artista bolognese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Marrale ha firmato le musiche di pezzi storici e di calibro internazionale, da Che male fa (brano interpretato anche da Mina), fino a Ti sento – riporta testualmente l’articolo online. Dopo i grandi successi legati ai due concerti, sempre gratuiti, di Elettra Lamborghini e di Arisa, sarà, questa sera, Silvia Mezzanotte, terza donna d’arte dell’estate di Avezzano, ad incantare il pubblico marsicano, con eleganza e raffinatezza, portando in città la soavità del suo tour 2024, dal titolo di “Vacanze Romane”. Da solista, ha pubblicato due album ed ha partecipato a tantissime trasmissioni TV, dedicandosi anche molto al mondo teatrale – La serata in musica è stata organizzata dal Comitato Feste Maria S. S. di Pietraquaria, con il sostegno immancabile del Comune di Avezzano – recita il testo pubblicato online. L’idea dell’evento artistico di questa sera nasce in occasione della ricorrenza di una data del cuore davvero speciale per tutti gli avezzanesi, ovvero quella del 16 settembre, giorno legato all’incoronazione della Madonna, avvenuta nel 1838 a Piazza Torlonia – In quell’anno e in quel giorno, secondo la tradizione, a seguito delle numerose grazie elargite dalla Vergine, il Capitolo Vaticano decise di procedere all’incoronazione della Madonna e del Bambino: nell’effige, difatti, ad entrambi vennero apposti due aurei diademi – Sul palco, i brividi diventeranno parole e musica grazie anche alla presenza di una straordinaria band. Con il concerto di questa sera, si chiude ufficialmente il calendario-eventi “#ViviAvezzano2024”, 91 eventi per 91 giorni. Il programma estivo elaborato dall’amministrazione comunale ha centrato l’obiettivo: la città è stata meta costante di belle emozioni, con manifestazioni di indiscusso valore, numeri e sostanza – viene evidenziato sul sito web. Infine, sempre relativamente alle celebrazioni per l’importante anniversario connesso all’incoronazione di Maria Santissima di Pietraquaria, il 16 settembre, alle ore 18, verrà celebrata la messa al Santuario da sua Eccellenza Monsignor Giovanni Massaro, Vescovo dei Marsi.

