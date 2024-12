Avezzano, Nuove vulnerabilità e coesione sociale: incontro ad Avezzano il 27 dicembre con il Presidente della Croce Rossa Rosario Valastro

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Agire subito, agire bene e in modo mirato, teso al recupero e al reinserimento nel tessuto sociale per evitare il formarsi di sacche di emarginazione e nuove povertà. Sarà sostanzialmente questo il filo conduttore dell’incontro che si terrà venerdì 27 dicembre, con inizio alle ore 16,15, nella Sala consiliare del Comune di Avezzano, che vedrà protagonista il Presidente della Croce Rossa Italiana, Avvocato Rosario Valastro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’incontro sull’attualissimo e caldo tema delle nuove vulnerabilità da combattere per garantire la tenuta della coesione sociale, è organizzato da Avezzan’Europa, dalla Croce Rossa Italiane con il Comune di Avezzano – L’incontro avrà un coordinatore di eccezione, lo storico ed ex amministratore del Comune di Avezzano, di cui è stato anche Vicesindaco, Giovanbattista Pitoni – Il programma dell’interessantissimo ed attuale incontro, quindi, prevede, dopo l’accoglienza dei partecipanti, l’intervento di saluto del Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, alle 16,15, cui seguirà la presentazione delle tematiche e soprattutto dell’illustre ospite, alle 16,30, da parte dell’ex Procuratore capo di Avezzano, dottor Brizio Montinaro, Presidente di Avezzan’Europa – si apprende dal portale web ufficiale. Quindi sarà la volta del Presidente della Cri, Avvocato Rosario Valastro, che parlerà sul tema della serata “L’attenzione alle nuove vulnerabilità e l’impegno per una comunità più forte”. Un tema estremamente attuale e coinvolgente, quindi, che riveste un significato ancora più urgente e di richiamo all’impegno e all’azione in questo periodo di feste di fine anno dove, con tutta evidenza, non tutti sono nelle condizioni di poter godere di un buon Natale – si apprende dalla nota stampa.

