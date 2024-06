Avezzano, Nuovi alberi, sistemazione delle aree verdi e potenziamento dell’illuminazione: prosegue l’operazione di miglioramento estetico e di vivibilità della città da parte dell’Amministrazione

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Nuove alberature, sistemazione di aree verdi e l’illuminazione pubblica che raggiungerà o verrà potenziata in alcune popolose aree della città.Prosegue l’operazione di potenziamento e rinnovamento estetico, di vivibilità complessiva e anche di sicurezza della città da parte dell’Amministrazione di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Due interventi, già deliberati e affidati, infatti, porteranno nei prossimi giorni alla piantumazione di nuovi alberi in città, nonché alla sistemazione di aree verdi oltre alla realizzazione di nuovi tratti di pubblica illuminazione in aree strategiche di Avezzano – L’intervento per le alberature e le aree verdi riguarda e seguenti aree: Sistemazione area verde Via M.A. Colonna;Nuove alberature su Via Corradini;Nuove alberature su Via Garibaldi;Nuove alberature su Via Venezia nella frazione di Paterno). Per quanto concerne la pubblica illuminazione, anche in questo caso l’Amministrazione comunale ha già deliberato e affidato i lavori per la realizzazione delle pere nelle seguenti zone: 5 nuovi pali con 6 corpi illuminanti in via Massimiliano Kolbe all’interno del nuovo parcheggio appena realizzato;8 nuovi pali per il potenziamento della illuminazione nel tratto via del Pioppo-via Sannazzaro – Interventi che saranno realizzati con tempistiche veloci e che, quindi, daranno alle aree interessate una rinnovata veste, esteticamente gradevole, che offriranno alla città un aspetto sicuramente migliorato e, per quanto riguarda i nuovi tratti di pubblica illuminazione, anche una percezione di maggiore sicurezza ai cittadini.

