Avezzano, Nuovo Municipio di Avezzano: firmato il contratto d’affitto di una parte dell’immobile con l’Agenzia delle Entrate. Al Comune di Avezzano entreranno in cassa 600mila euro in sei anni

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Nuovo Municipio di Avezzano, risolto il problema del percorso di completamento, ora si passa alla fase del suo pieno utilizzo e l’Amministrazione Di Pangrazio firma il contratto di affitto di una parte dell’edificio con l’Agenzia delle Entrate – si apprende dalla nota stampa. Dopo anni di controversie che hanno trovato una svolta con la positiva chiusura della transazione con Irim e i fondi intercettati per il completamento, l’Amministrazione comunale Di Pangrazio, passa alla fase operativa, ovvero quella del suo utilizzo – aggiunge testualmente l’articolo online. I lavori di completamento sono in pieno svolgimento e riguardano la suddivisione degli spazi e la realizzazione di tutta la parte impiantistica, oltre che di riqualificazione delle parti danneggiate e, ieri, il Comune di Avezzano ha firmato il contratto di affitto di una parte dell’edificio di Via Saragat con l’Agenzia delle Entrate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Agenzia occuperà locali ad uso ufficio distribuiti su quattro livelli: piano interrato (archivio), piano terra, piano primo e piano secondo (uffici) per una superficie complessiva lorda di circa 1.787 mq, sui 9.500 totali disponibili all’interno dell’edificio – riporta testualmente l’articolo online. Il Comune di Avezzano incasserà un affitto annuo di 100.000 euro, pagato in due rate mensili, dal marzo 2026, salvo eventuali ritardi nella consegna, per una durata di 6 anni con un incasso complessivo di 600mila euro, esclusi eventuali adeguamenti all’indice Istat del canone di locazione – si apprende dalla nota stampa. Il resto dell’edificio, come noto, vedrà la nuova sede di molti degli uffici comunali che, quindi, saranno raggruppati e di più facile fruizione da parte dei cittadini – precisa il comunicato. «I risultati del buon lavoro, delle buone relazioni e di un’opera quotidiana efficace si vedono– afferma soddisfatto il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio – Abbiamo preso questa situazione in mano quando era un nodo inestricabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Adesso, e per tempo, stiamo gestendo la fase che deve portare al pieno utilizzo che porterà anche benefici economici alle casse comunali – Da problema da risolvere, il comune nuovo, diviene una opportunità di risparmio e di entrate – I cittadini avranno a disposizione, in un’unica sede, diversi servizi senza dover girare per diversi uffici sparsi per la città. Ci saranno importanti benefici e servizi per il quartiere più popoloso che potrà contare su un vero e proprio polo amministrativo – riporta testualmente l’articolo online. Questo è il frutto del lavoro coeso della maggioranza e della struttura tecnica”

