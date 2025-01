Avezzano, Obiettivo Avezzano 2025, Di Pangrazio: “Un’opera di tutti”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Il sindaco del capoluogo della Marsica ha incontrato stamattina in sala consiliare cittadini, associazioni e giornalisti per tracciare il bilancio delle cose fatte nel 2024 e svelare grandi novità del 2025. Tra queste, restyling di Corso della libertà e Piazza Matteotti, Avezzano storica, Ciclovia delle stelle, due asili e una scuola, senza aumentare le imposte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il comune partecipa ad un bando per dare un futuro al complesso Corradini -Fermi – precisa la nota online. Presente l’assessore regionale Quaglieri Il percorso, da fare insieme, è stato individuato e la meta pure: quella di far diventare Avezzano una tra le prime città più belle, attrattive e dinamiche di tutta la Regione Abruzzo – Lo ha sottolineato stamattina in conferenza stampa il sindaco Giovanni Di Pangrazio che, oltre ad illustrare il bilancio delle cose fatte nell’anno 2024, ha tracciato già gli obiettivi futuri del 2025. “Quello appena incominciato sarà il nostro anno – riporta testualmente l’articolo online. – ha affermato di fronte a cittadini, associazioni, professionisti, amministratori e giornalisti – e stiamo programmando già i prossimi passi da fare, grazie ad una squadra di assessori e consiglieri super attiva e grazie ad uffici e tecnici intraprendenti”. Gremitissima la sala consiliare: sono stati presenti alla conferenza stampa anche referenti di associazioni locali, giovani e animatori storici della città. I cantieri che partiranno nei prossimi mesi sono presto detti: innanzitutto il restyling di Piazza Matteotti e Corso della Libertà, che non può e non deve essere solo un “corridoio cittadino”, ma un asse centrale e armonico per la città, per il passeggio e per il commercio di vicinato – recita il testo pubblicato online. E poi la partenza dei lavori per la rotatoria di Caruscino dove verrà completata anche la scuola e la risistemazione di Piazza del Mercato: per quest’ultima, in particolare, il progetto è già pronto ed è stato trovato anche il finanziamento, i 190 mila euro appena accreditati e derivanti dal caso Gielle; entro fine febbraio saranno appaltati i lavori – precisa la nota online. “Stiamo lavorando – ha aggiunto il sindaco – anche ad un piano quartieri che faccia da trait d’union per tutte le iniziative delle frazioni e dei quartieri – precisa la nota online. Torno a ripetere che questa squadra amministrativa il territorio lo sa ascoltare – Mentre svela il progetto per la nuova piazza di San Pelino il sindaco traccia la rotta del piano quartieri – Nei prossimi due, mesi sarà l’assessore Iride Cosimati, in stretta sinergia con i consiglieri delegati, a stilare una mappa degli interventi più urgenti da realizzare proprio in queste aree della città”. Avezzano è stata definita, nel corso della conferenza stampa, come “la porta d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Per realizzare questo obiettivo ambizioso – ha continuato il sindaco – ci stiamo avvalendo delle migliori professionalità marsicane: da tempo, abbiamo avviato un’opera di ristrutturazione e recupero delle radici dell’identità grazie anche a “Marsicaland”, progetto curato dall’antropologo di fama Ernesto Di Renzo – recita il testo pubblicato online. In più, nel 2025, daremo spazio e respiro a nuovissime strategie di marketing, con l’inserimento, attorno al nostro tavolo di lavoro, di un altro bravissimo professionista, che si occuperà di realizzare il primo Piano completo di marketing urbano di Avezzano – Tutto questo lasciando le tasse invariate, anzi riducendo lo scorso anno la Tari del 5 %”. Illustrata, poi, “l’antologia amministrativa delle cose fatte” nell’anno appena salutato: dal rifacimento del campo da hockey alla partnership per il campo da rugby, dalla riqualificazione del velodromo comunale ai lavori allo Stadio dei Pini – Tra le cose fatte, anche i moderni campi sportivi delle scuole Pomilio e Vivenza, lo “sblocco” storico del nuovo Municipio, i sottopassi, l’avvio del cantiere della scuola materna di via Pertini e gli asili d’infanzia di Via Fucino e dell’Orsetto Bernardo, che amplieranno di molto l’offerta formativa del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. In fase di partenza, poi, l’Urban center e nel prossimo mese di febbraio, verranno consegnati i lavori per la rifunzionalizzazione di Piazza Matteotti – precisa la nota online. Questo sarà anche l’anno della progettazione e dell’affinamento del nuovo piano del commercio di Avezzano in stretta collaborazione con le associazioni di categoria della città e della concretizzazione degli ambiziosi progetti della Ciclovia delle stelle e di Avezzano storica, illustrati in sala consiliare dall’architetto Luca Piccirillo – riporta testualmente l’articolo online. “La visione della nostra città tra dieci anni? – ha detto Di Pangrazio rispondendo alle domande dei giornalisti – Vogliamo ricostruire una storia collettiva, ma anche un sviluppo urbanistico sia sotto gli occhi di tutti”. Nominati dagli assessori presenti in conferenza stampa i 1000 procedimenti di attività edilizia, i programmi di recupero urbano di Barbazzano e di località Catalli, il Piano di recupero del centro storico di Antrosano, la variante esecutiva di Pastene e la variante del Piano di recupero di Caruscino – riporta testualmente l’articolo online. Tra le tante novità annunciate oggi, quella che riguarderà la data del 2 giugno, Festa della Repubblica italiana: in quell’occasione, il Parco Torlonia, grazie alla finalizzazione delle risorse del Masterplan, verrà riaperto al pubblico, divenendo un “cenacolo” all’aperto per eventi culturali e di intrattenimento – aggiunge testualmente l’articolo online. “Faremo una grande riapertura – hanno sottolineato all’unisono gli assessori della Giunta – Per la riqualificazione del complesso Corradini-Fermi, invece, che è al centro dei nostri pensieri, parteciperemo ad un bando ministeriale per un finanziamento da 10 milioni di euro, che è stato pubblicano a fine novembre – si apprende dalla nota stampa. Il 2025, sarà anche l’anno del nuovo Piano regolatore Generale, dopo 30 anni di attesa”. Amministrazione di Avezzano, tra l’altro, decisiva anche in vicende di impatto regionale e nazionale: dalla LFoundry alla salvaguardia dei Tribunali, per arrivare al CRUA. Presenza autorevole quella del l’assessore regionale al Bilancio e alle Aree Interne, Mario Quaglieri, che è stato ringraziato dal sindaco per la “vicinanza alla città” ed ha anche sottolineato il legame speciale e forte con l’amministrazione prima di ricordare diversi investimenti importanti arrivati in città, compreso quello del maxi-velodromo coperto che sarà anche Pala concerti oltre all’ospedale nuovo, il primo che sarà costruito dalla Regione Abruzzo con il nuovo piano investimenti nella sanità.Nel mese di marzo, verrà lanciata la nuova App MUNICIPIUM, che creerà un collegamento diretto tra Ente comunale e cittadini, informandoli a tempo zero su pagamenti, news e azioni di protezione civile – Il 24 dicembre scorso, invece, è arrivato l’ok ufficiale dalla Regione Abruzzo per il contributo di 50 mila euro, richiesto dall’amministrazione e finalizzato alla bonifica dei fossi del Fucino – “La vicinanza alle esigenze della città, la sicurezza urbana, l’aiuto alle persone più fragili e la cura del verde abbinata alla cultura della sostenibilità sono tra i vettori più importanti per la nostra guida amministrativa – si legge sul sito web ufficiale. – ha detto infine il sindaco – Il protocollo sul controllo di vicinato, il protocollo Mille occhi, il progetto “Comunità coesa, città più sicura”, l’estesa rete di video-sorveglianza attiva sul territorio con 136 telecamere e altre 40 in arrivo (i lavori per l’installazione partiranno nei primi giorni di febbraio), i 14 milioni del Piano sociale distrettuale, i 504 mila euro del Piano povertà, il centro antiviolenza, la casa rifugio per le donne, lo sportello per uomini maltrattanti, il format di successo “Avezzano Bimbi” per le famiglie, l’Aia dei Musei, i gruppi-appartamento per le persone con disabilità per una vita di qualità, il nuovo parco faunistico sul Salviano, l’ampliamento del Dino Park, il piano di restyling delle aree gioco cittadine, le nuove aree sport, le visite triplicate ai Cunicoli di Claudio (3400 grazie anche alla collaborazione con la soprintendenza), il primo Festival “Vitrea Unda”, la riscoperta della Grotta di Ciccio Felice, il ritorno in centro dell’Università, il Teatro dei Marsi e il Castello Orsini sempre più luoghi attrattivi di cultura a 360 gradi, il nuovo piano commercio, il Giro d’Italia che dopo 21 anni è tornato ad Avezzano, i 15 milioni di euro per il velodromo al coperto (fondi FSC). Avezzano è e deve continuare ad essere tutto questo – Grazie a chi vuole bene alla città: qui si lavora con competenza, ma soprattutto con passione”.

