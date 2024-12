Avezzano ospita la manifestazione nazionale di nuoto: due giorni di sport e passione

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Avezzano si prepara ad accogliere un grande evento sportivo nazionale: la Manifestazione Nazionale di Nuoto, organizzata dal Team Centro Italia in collaborazione con il Centro Italia Nuoto e il supporto di ENERGETIC SOLUTION, che si terrà nei giorni sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024 presso la piscina comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento, riservato alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores, rappresenta un’importante occasione per concludere una stagione sportiva ricca di successi e partecipazione – si apprende dalla nota stampa. Due giornate interamente dedicate al nuoto di alto livello, con inizio delle gare alle ore 8:00 di sabato 14 dicembre, che proseguiranno fino a domenica pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Con oltre 2.000 partecipanti e spettatori attesi, Avezzano diventa per un fine settimana il cuore pulsante del nuoto italiano – recita il testo pubblicato online. L’evento non sarà soltanto un’importante competizione agonistica, ma anche un’occasione per promuovere il territorio, valorizzando il potenziale sportivo e culturale della città. Il Team Centro Italia e il Centro Italia Nuoto, grazie all’impegno organizzativo e alla collaborazione con ENERGETIC SOLUTION, hanno dato vita a un’iniziativa che si distingue per qualità e professionalità. Questa manifestazione non è solo una celebrazione del nuoto, ma anche un’occasione per unire sport e promozione del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Amministrazione Comunale invita cittadini e appassionati a partecipare e a sostenere gli atleti, per vivere insieme un fine settimana all’insegna dello sport e della condivisione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

