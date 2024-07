Avezzano, Pallanuoto, nella piscina comunale di Avezzano si sfidano le migliori atlete d’Italia

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Nella cornice del capoluogo della Marsica, oggi e domani andranno in scena semifinali e finali del Campionato Allieve – recita la nota online sul portale web ufficiale. Balsorio: “Abbiamo la fortuna di vivere l’ebbrezza di tutti gli sport, a due passi da casa”. Oggi e domani, andranno in scena le battute finali dell’attesissima Final Eight, ovvero il Campionato nazionale allieve della Pallanuoto femminile – si apprende dalla nota stampa. Ancora una volta, è la piscina comunale di Avezzano, gestita dalla società Centro Italia Nuoto, ad essere centrale per sfide e dinamiche del nuoto nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In acqua, otto squadre da Regioni diverse, divise in due gironi – precisa il comunicato. Le gare sono partite giovedì scorso, 18 luglio, e andranno avanti fino a domani, con il big match conclusivo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Domani – annuncia la consigliera comunale Concetta Balsorio – proprio nelle acque di Avezzano, assegneremo il titolo di Campione d’Italia di categoria alla squadra che vincerà: sarà, per noi, un orgoglio sportivo, ma anche un modo per raccontare le capacità del nostro territorio ad altre realtà nazionali”. Si contenderanno il titolo le squadre giovanili: Netafim Bogliasco 1951, RN Bologna, Plebiscito Padova, Rapallo Pallanuoto, Sori Pool Beach, Pallanuoto Tolentino, L’Ekipe Orizzonte e US L. Locatelli. “Le competizioni sono partite giovedì scorso, con la disputa, prima, dei quarti di finale e poi delle semifinali – precisa il comunicato. – specifica Massimo De Leonardis, gestore dell’impianto avezzanese – Domani, invece, la finale per il titolo nazionale del Campionato allieve, a partire dalle ore 12, sarà trasmessa in diretta su Waterpolo Channel: una bella vetrina per l’infrastruttura del nuoto della nostra città. Inoltre, anche per questo penultimo fine settimana di luglio, la ricettività e l’accoglienza del territorio sono state sfruttate al massimo: con strutture e hotel tutti pieni”.

