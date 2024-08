Avezzano, Piazza San Bartolomeo illuminata dalla luce delle candele e valorizzata da musica, danza e teatro

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si terrà il prossimo 13 agosto, alle ore 21 e 30, il concerto “Musicandle”, voluto fortemente dall’amministrazione comunale e realizzato dall’Associazione “Mario Lucci – Musica e Cultura”. La consigliera comunale Federica Collalto: “Per la prima volta, la nostra bellissima piazza dell’identità sarà il palcoscenico prediletto per un evento unico nel suo genere, che richiamerà tantissimi spettatori”. Dai brani più famosi di Ennio Morricone fino ad arrivare alle composizioni eterne di Giacomo Puccini, che verrà ricordato in occasione del centenario della sua scomparsa: gli archi, un pianoforte e la magnifica voce della soprano abruzzese Ilenia Lucci incanteranno gli spettatori, rapiti da una piazza, quella intitolata a San Bartolomeo, illuminata soltanto da fiumi di candele accese – si apprende dalla nota stampa. “La cornice perfetta aveva solo bisogno del suo evento perfetto e, alla fine, lo abbiamo trovato”. È la consigliera comunale Federica Collalto a raccontare cosa accadrà il prossimo 13 agosto, ad Avezzano, nella restaurata Piazza San Bartolomeo, l’agorà identitaria cittadina – “Per la prima volta – afferma l’amministratrice – quel bellissimo angolo di città diventerà un palco naturale per una manifestazione serale unica nel suo genere, valorizzata dalla luce delle candele che bruciano di notte: il concerto “Musicandle”. A fare la differenza, saranno l’esperienza e la bravura del quintetto composto dalla soprano Ilenia Lucci, dal pianista Mario Di Legge, dalla violinista Beatrice Ciofani, dalla violista Anna Marcanio e dalla violoncellista Sara Ciancone – si apprende dalla nota stampa. Gli artisti delle sette note, tutti con grande esperienza concertistica, si esibiranno nella cornice di Piazza San Bartolomeo e saranno accompagnati dai ballerini Maria Pia Giordani e Angelo Segreti”. “Voce narrante di tutta la manifestazione artistica – aggiunge la Collalto – sarà quella dell’attore Antonio Pellegrini, talento delle nostre terre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questo evento, abbiamo voluto valorizzare Piazza San Bartolomeo, che si affianca così, per la prima volta, alle altre piazze della città nell’ambito degli eventi estivi del nostro cartellone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarà un concerto raffinato ed elegante, che arricchirà ancora di più un’atmosfera già intima e raccolta – si apprende dal portale web ufficiale. Piazza San Bartolomeo, infatti, è uno spazio urbano sicuramente dal grande fascino, adattissimo per manifestazioni soffuse, proprio come l’evento del 13, che sarà al lume di candela”. Al fianco del Comune, per l’organizzazione di questo progetto culturale, ci sono la Fondazione Carispaq e la BCC di Roma, partner attivi e sempre presenti.

