Avezzano, Pienone ai Cunicoli di Claudio: per due giorni bimbi con l’elmetto da lavoro a tu per tu con la storia, i genitori: “Un’esperienza meravigliosa”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Visite guidate svolte nella totale sicurezza, grazie alla formazione di rigorosi gruppi contingentati – aggiunge la nota pubblicata. Assessore Pierleoni: “Una novità che è piaciuta tanto alle famiglie avezzanesi e a gente di fuori, è stato un successo – I Cunicoli vanno resi fruibili sempre, questo sarà il nostro impegno”. Ondate su ondate di e-mail sono arrivate – nel giro di pochissime ore – all’indirizzo di posta elettronica info@avezzanobimbi.it, con lo scopo di prenotare visite guidate gratuite al Parco Archeologico dei Cunicoli di Claudio di Avezzano: un’eco dilagante e un successo quasi annunciato, visto il richiamo turistico che questo gioiello della storia presente e passata genera in tutte le generazioni. “Affascinante”: è questo l’aggettivo che, secondo la consigliera comunale Federica Collalto, ideatrice dell’iniziativa assieme all’assessore delegato al ramo, Alessandro Pierleoni, ha spopolato di più in questa due giorni (28 e 29 agosto) di tour nelle profondità della terra – viene evidenziato sul sito web. Tantissimi bambini, di tutte le età, per la prima volta nella loro vita, grazie ad una fortunata sinergia tra Enti, hanno potuto avere un incontro ravvicinato con un’opera grandiosa e unica al mondo: un capolavoro di ingegneria idraulica, che ha sconfitto anche il trascorrere del tempo, divenendo protagonista di diverse epoche storiche, a partire dall’antica Roma dell’imperatore Claudio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Tutto è filato liscio come l’olio – afferma la consigliera – grazie soprattutto alla spiccata professionalità degli archeologi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, che hanno accompagnato bambini ed accompagnatori adulti nelle gallerie – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo avuto centinaia di richieste di prenotazione, ma per questa due giorni, i posti solo stati limitati a 120, suddivisi in quattro turnazioni al giorno, per diverse fasce orarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quel che ha colpito, sicuramente, sono state l’estrema educazione e serietà dei bambini, che hanno aspettato il loro turno, facendo tante domande alle guide, indice del fatto che si possono imparare i grandi fatti del passato anche in questo modo, con lezioni dal carattere speciale ed esperienziale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ci dispiace per chi non è riuscito a prenotarsi in tempo, ma siamo sicuri che vi saranno presto altre opportunità. Ringraziamo di vero cuore tutta la cittadinanza, perché è stata collaborativa: questo luogo incantato del nostro territorio sarà presto al centro di eventi turistici di alto livello”. Soddisfatto anche l’assessore Pierleoni: “I figli più piccoli della nostra terra – afferma – hanno potuto ascoltare direttamente le professionalità che studiano le nostre origini e che ci aiutano a dare una chiave di lettura cosciente al nostro domani – aggiunge la nota pubblicata. I piccoli esploratori hanno posto domande intelligenti agli archeologi, cercando di approfondire soprattutto aspetti riguardanti i lavori che hanno portato alla realizzazione di un’opera come quella – viene evidenziato sul sito web. Torno a sottolineare che i Cunicoli costituiscono un bene, figlio della storia, di tutti: un’eredità straordinaria che continua a stupire e che deve necessariamente essere fruita da tutti, nella totale sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. La nostra Amministrazione sta lavorando sodo per ottenere questo risultato determinante e per consentire al sito di avere il ruolo che merita, all’interno di circuiti turistici internazionale”. I piccoli archeologi per un giorno hanno chiesto agli esperti: come mai la discenderia è così bassa? “Perché i romani erano più bassi di noi”, oppure, relativamente alla discenderia maggiore, hanno voluto sapere come hanno fatto a costruire delle mura così alte: “Utilizzavano la tecnica dei fori pontai”, hanno risposto le guide – Il calendario di “Avezzano Bimbi” continuerà, anche per i prossimi giorni, a regalare novità: sabato sera, è in programma lo spettacolo “Favolando”, format anche questo in esclusiva – Un musical variegato, con inizio alle ore 21 in Piazza Risorgimento, incentrato sulle più belle fiabe di sempre, che hanno fatto e fanno sognare ancora grandi e piccini – L’agorà centrale della città sarà popolata da personaggi come Belle, Biancaneve, Topolino, Pinocchio e Cenerentola – si apprende dal portale web ufficiale. Verranno suonate tutte le colonne sonore dei cartoni Disney che hanno accompagnato la nostra infanzia – si legge sul sito web ufficiale.

