Avezzano, Presentazione dell’inserto speciale del Centro per i 110 anni dal terremoto del 13 gennaio 1915

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Oggi, giovedì 9 gennaio, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, ci sarà la presentazione dell’inserto che il quotidiano il Centro dedica alla ricorrenza dei 110 anni del terremoto che il 13 gennaio 1915 devastò la città e gran parte della Marsica – L’inserto “110 anni dal terremoto della Marsica 1915-2025”, la cui uscita in edicola è in programma sabato 11 gennaio, si compone di 16 pagine (al centro del giornale, quindi estraibili) ed è stato realizzato con l’intento di preservare la memoria di una delle più grandi catastrofi della storia d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Curato da Roberto Raschiatore e Sabrina Dei Nobili, l’opera è stata realizzata grazie all’importante contributo di giornalisti, storici, scrittori e docenti universitari, come Flavia De Santis, Ernesto Di Renzo, Fabrizio Galadini, Stefano Pallotta, Eliseo Palmieri, Giustino Parisse, Giovambattista Pitoni e Vittorio Tucceri – aggiunge la nota pubblicata. Sedici pagine di riflessioni, spunti e storie, arricchite dalle illustrazioni di Manolo Fucecchi e da un inedito racconto dello scrittore Vittorio Tucceri che ci proietta, come in un viaggio nel tempo, in piazze e vicoli di una Avezzano che non c’è più. All’interno delle pagine è possibile trovare anche gli interessanti interventi del sindaco del Comune di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, e del vescovo della Diocesi dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro – recita il testo pubblicato online. Ospiti della cerimonia di presentazione, oltre agli autori elencati e ai rappresentanti istituzionali, saranno il direttore responsabile del Centro, Luca Telese, e il direttore editoriale, Giovanni Scurti – precisa il comunicato. Presente anche una delegazione di studenti dell’Istituto Torlonia-Croce – si apprende dalla nota stampa.

