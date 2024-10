Avezzano, Presentazione nella Sala Irti ex Montessori del libro “Ultime Notizie dal Cervello” del professore neurologo e neuroscienziato avezzanese Paolo Bartolomeo

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Un incontro assolutamente da non perdere quello che si terrà domani alle 18 nella Sala Irti, ex Montessori, di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Organizzato dal Comune di Avezzano, e le cui fasi organizzative sono state seguite dal consigliere comunale Nello Simonelli, sarà presentato il libro “Ultime Notizie dal Cervello, il cui autore è il professore, neurologo e neuroscienziato, Paolo Bartolomeo – recita il testo pubblicato online. Il professor Bartolomeo è avezzanese e, dopo aver concluso gli studi scolastici nel Liceo Classico “A Torlonia” di Avezzano, si è formato a Roma come neurologo clinico e come neuroscienziato – È direttore di ricerca all’Inserm, l’istituto francese di ricerca biomedica, e dirige il PICNIC Lab (Physiological Investigations of Clinically Normal and Impaired Cognition) presso il Paris Brain Institute, nell’ospedale Pitié-Salpêtrière a Parigi. Il suo campo di ricerca è la neurologia cognitiva, lo studio delle basi cerebrali delle funzioni cognitive come l’attenzione, la percezione e la coscienza, in pazienti neurologici con lesioni cerebrali e in individui sani. Questo lavoro ha rivelato la neuroanatomia strutturale e funzionale delle reti cerebrali dell’attenzione, definito i meccanismi che provocano deficit di attenzione dopo danno cerebrale e identificato le lesioni anatomiche che predicono l’evoluzione di questi deficit verso la cronicità o il recupero – aggiunge testualmente l’articolo online. L’obiettivo a lungo termine del lavoro di Bartolomeo è quello di colmare il divario tra le neuroscienze di base e la neurologia clinica, per sviluppare strumenti utili per la gestione dei deficit cognitivi post-ictus. È autore di più di 160 articoli su riviste internazionali a comitato di lettura e di due monografie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con il Professor Paolo Bartolomeo dialogherà il prof. Francesco Letta, ex docente dello stesso liceo classico “Torlonia” che ha avuto il futuro neuroscienziato avezzanese fra i suoi studenti – precisa il comunicato. Un incontro, quindi, di altissimo livello con uno studioso di levatura internazionale e che sta conducendo ricerche di grande importanza per il benessere di tutti noi, un vero e proprio orgoglio per la nostra città.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/