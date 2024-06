Avezzano, Revoca parziale dell’ordinanza di non conformità dell’acqua potabile

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:A seguito delle recenti analisi, si comunica la revoca parziale dell’ordinanza di non conformità dell’acqua potabile – si apprende dalla nota stampa. NELLO SPECIFICO SI DISPONE LA REVOCA del divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, per le seguenti zone del territorio comunale:• Frazione di Antrosano compreso Via Ada Negri e Via Romana e Zona Macerino Vecchiocompreso Pinguino Village e Via Massa D’Albe fino a Via G.Nanni compreso;• Avezzano: Via E. De Nicola fino alla Palestra “Five Zone”.2) In via cautelativa, permane il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per ilconsumo umano, se non previa bollitura, limitatamente alla seguente zona del territorio comunale:• Frazione di S. Pelino zona nord esclusa la zona sottostante la tiburtina e Via Romana;• Frazione di S.Pelino Vecchio – aggiunge testualmente l’articolo online. si ordina3) Al CAM SpA di provvedere, con la massima urgenza, all’adozione di tutte le misure finalizzatealla riconduzione delle acque nei parametri di legge e di trasmettere, entro non olte 5 giorni, unadettagliata relazione sulla verifica delle cause della non conformità e sui provvedimenti intrapresiper la relativa risoluzione – 4) Il divieto, come sopra disposto, avrà durata sino a revoca della presente Ordinanza – viene evidenziato sul sito web. Invitiamo i residenti di San Pelino a continuare a seguire le raccomandazioni fornite e a utilizzare fonti alternative di acqua potabile – Vi ringraziamo per la collaborazione –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/