Avezzano, Rinnovata la “Fiera del 26 Dicembre” ad Avezzano. Percorso ad anello in centro, artisti di strada, musica ed eventi

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Di Stefano: «Un grande sforzo per farla crescere e renderla riconoscibile» Sarà un’edizione dai moltissimi aspetti nuovi e innovativi, quella del 2024, della tradizionale “Fiera del 26 Dicembre” di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo una serie di confronti con le associazioni e organizzazioni di categoria e cittadini, l’Amministrazione, con l’assessore Pierluigi Di Stefano, ha varato la stesura definitiva della Fiera di Santo Stefano del 2024. Innanzitutto, in coerenza con la linea di aiuto e sostegno con tutte le attività produttive e commerciali della zona, l’Amministrazione ha deciso di sollevare gli espositori dal pagamento della quota di partecipazione – si apprende dalla nota stampa. Le altre novità sono sostanziali e si vedranno “dal vivo” nella giornata del prossimo 26 dicembre – Il percorso espositivo, che per la prima volta sarà ad anello, sarò così strutturato: partendo da Piazza della Repubblica, dove sorgerà un’attrezzata area food, si salirà su Via Mazzini per poi girare su Via Diaz e quindi su Via Trieste, scendendo su Via Marconi fino a tornare in Piazza della Repubblica – viene evidenziato sul sito web. Una novità importante e funzionale, sia per gli espositori, che saranno circa 160, sia per i visitatori che potranno concentrarsi su una zona, seppur ampia, della città. Durante tutta la fiera vi saranno spettacoli degli artisti di strada che intratterranno i visitatori, e dei musicisti itineranti che renderanno il clima ancor più festoso – Da ricordare che, nel frattempo, in Piazza Risorgimento saranno accese le luminarie di Natale e saranno in corso le iniziative tipiche del periodo – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, oltre allo spazio food e quello espositivo, ci saranno due aree contigue a quello di esposizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una sarà dedicata a prodotti tipici e dell’artigianato, che si estenderà lungo Via Corradini e poi, per la gioia dei ragazzi, ma anche dei più grandi, in Via Trento sorgerà una zona completamente riservata allo “Street Food di Qualità”. «Stiamo lavorando per far crescere questa fiera, per renderla sempre più grande, ma anche riconoscibile – dice l’assessore al commercio Pierluigi Di Stefano – Il percorso ad anello vuole fare in modo di raggruppare e rendere facile la visita alle persone, ma anche fare in modo che gli espositori contino su una zona sì ampia, ma raggruppata per posizionare i loro banchi e, quindi, sfruttare al meglio il flusso dei visitatori – Stiamo anche elaborando un logo che sarà il marchio della Fiera – spiega l’Assessore – e questo per favorire la riconoscibilità e la conoscibilità di questo evento che richiama ogni anno migliaia di persone – si apprende dalla nota stampa. Infine, gli eventi di spettacolo e delle tipicità – conclude Di Stefano – saranno il completamento di un disegno iniziale che, parte quest’anno, ma vuole portare ad un accrescimento di dimensioni e di importanza di questo evento». La Fiera sarà aperta al pubblico alle ore 8 di giovedì 26 dicembre e chiuderà i battenti alle 20, mentre tutti gli espositori potranno accedere alle 7 del mattino e dovranno lasciare libera l’intera area entro le 22.

