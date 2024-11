Avezzano, Riqualificazione e restyling di Piazza Matteotti: l’Amministrazione comunale di Avezzano passa alla fase esecutiva

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Entra nel vivo la programmata e progettata riqualificazione urbana dell’area di Piazza Matteotti – precisa il comunicato. Dopo la fase progettuale e la scelta, anche con consultazione popolare, del progetto ritenuto migliore e più consono a quell’area di città, l’Amministrazione comunale entra nel vivo dell’intervento e passa alla fase esecutiva – si legge sul sito web ufficiale. Il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, architetto Antonio Ferretti, infatti, una volta completati i passaggi di carattere politico-amministrativo in Giunta e Consiglio, ha infatti emanato la determina con la quale si affida l’incarico della progettazione esecutiva dell’intervento e la sua direzione dei lavori – aggiunge la nota pubblicata. L’architetto Francesco Stornelli, infatti, ha ricevuto l’incarico di dare in sostanza esecuzione alle scelte operate nei mesi scorsi e di avviare, quindi, la fase che dovrà portare alla realizzazione dell’innovativo intervento di riqualificazione e restyling di Piazza Matteotti – aggiunge la nota pubblicata. Un intervento che, lo ricordiamo, caratterizzerà quella zona come un salotto cittadino, principalmente rivolto alle famiglie e che sarà quindi messo in condizione di avere una totale scurezza e piena vivibilità da parte di tutti – I lavori, però, non inizieranno subito – L’Amministrazione ha infatti deciso di evitare disagi alla popolazione e, quindi, si aprirà il cantiere in peno centro solo dopo la riapertura al traffico dei due sottopassi di Via Don Minzoni/Via Pagani e Via L’Aquila – Riapertura che, come già anticipato, dovrà avvenire entro la fine di novembre, in largo anticipo sui tempi calendarizzati – Lavori, c’è da sottolineare e chiarire, che terrano conto anche dell’incipiente arrivo del periodo natalizio con le intuibili esigenze di commercianti e cittadini.

