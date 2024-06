Avezzano, Sabato sarà conferito il Premio Lions d’oro a Piero Cipollone

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’economista, membro del Comitato Esecutivo della BCE ospite del Lion club nella cerimonia in sala consiliare L’economista Piero Cipollone, avezzanese di nascita e membro del Comitato Esecutivo della BCE, sarà in città, sabato, per la cerimonia di consegna del Primio Lions d’oro – recita il testo pubblicato online. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato ogni anno dal Lions club Avezzano ad illustri personalità avezzanesi e marsicane che si sono distinte in ambito nazionale e internazionale nei settori dell’economia, della cultura, del giornalismo, dell’arte, della musica, dell’imprenditoria, della giustizia e del mondo scientifico – aggiunge testualmente l’articolo online. In passato è stato consegnato a uomini di notevole caratura quale il Dott Gianni Letta, il Dott. Mario Pescante, il Magistrato Dott. Michele Prestipino, il Dott. Attilio Befera, il Prof Natalino Irti, giusto per citarne alcuni – aggiunge la nota pubblicata. “Quest’anno – spiega il presidente del Lions club Avezzano Antonio Del Fosco – la giuria lo ha attribuito al Dott. Piero Cipollone, talentuoso economista, originario di Avezzano, frazione di Cese, per aver conseguito importantissimi incarichi in ambito nazionale ed internazionale ed in ambito della Comunità̀ Europea, ultimi dei quali, in Italia, Vice Direttore Generale della Banca D’Italia , ed in ambito della BCE, Presidente della Task Force ad alto livello dell’eurosistema per un euro digitale , Presidente per il comitato per i pagamenti al dettaglio in Euro (Euro Retail Paymants Board ERPB), Presidente del Comitato di ciberresilienza dell’euro per le infrastrutture finanziarie paneuropee – si apprende dalla nota stampa. Ruoli che stanno dando lustro e visibilità̀ alla nostra Comunità̀”. La cerimonia si terrà in sala consiliare, a Palazzo di città, sabato 15 Giugno 2024 alle 17. Per l’evento, infatti, il sindaco Giovanni Di Pangrazio e il presidente del consiglio Fabrizio Ridolfi sono stati lieti di mettere a disposizione la sala più prestigiosa del comune – si apprende dalla nota stampa.

