Avezzano, sempre più servizi sul web. Dall’incontro con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri emerge ampia soddisfazione per il cammino di innovazione

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Prosegue con successo il percorso di innovazione digitale del Comune di Avezzano, finanziato dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Durante l’incontro di ieri in Municipio con lo staff del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato fatto il punto sui progetti in corso, sui risultati già raggiunti e sugli obiettivi futuri. Alla riunione operativa era presente il sindaco Giovanni Di Pangrazio, i dirigenti e l’ufficio informatico dell’ente al completo, mentre per il dipartimento della Presidenza del Consiglio l’Area manager Alberto Giaccari e l’Account manager Marco Virno – aggiunge testualmente l’articolo online. Sullo stato di avanzamento dei lavori è emersa ampia soddisfazione per quanto sta facendo l’amministrazione comunale da parte dei responsabili del dipartimento – riporta testualmente l’articolo online. Tra le iniziative principali, alcune rappresentano il cuore della trasformazione digitale in atto: SPID e CIE (Progetto 1.4.4)Già attivato e concluso, consente di offrire un accesso sicuro e uniforme ai servizi online mediante identità digitali SPID e CIE, eliminando i sistemi locali di autenticazione e garantendo risparmio e maggiore efficienza – viene evidenziato sul sito web. Abilitazione al Cloud (Progetto 1.2)In corso e previsto per il completamento entro il 2025, promuove la migrazione di sistemi, dati e applicazioni comunali verso servizi cloud qualificati, garantendo maggiore sicurezza e scalabilità.Notifiche Digitali (Progetto 1.4.5)Attualmente attivo e anch’esso in fase di completamento per il 2025, digitalizza la gestione delle comunicazioni a valore legale, semplificando i processi sia per l’amministrazione che per i cittadini.pagoPA e app IO (Progetto 1.4.3)Già concluso, facilita i pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione e consente ai cittadini di accedere ai servizi comunali tramite l’app IO, migliorando l’interazione tra Ente e cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PDND (Progetto 1.3.1)Anche questo progetto è stato portato a termine, concretizzando il principio europeo del “once-only”: i cittadini e le imprese non devono più fornire dati già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, semplificando l’accesso ai servizi – precisa la nota online. L’impegno del Comune di Avezzano per una trasformazione digitale concreta e tangibile si pone come obiettivo prioritario quello di rendere i benefici del PNRR un valore aggiunto per tutta la comunità. A palazzo di città si lavora in queste settimane ad App di dialogo diretto col cittadino e punti informativi digitalizzati, ritenuti strumenti utili e facilmente fruibili. Nei primi mesi del 2025 sarà attivata una nuova app per diverse attività, tra le quali informazioni di protezione civile, notizie ed eventi. «I risultati già ottenuti rappresentano un passo fondamentale verso una gestione più efficiente, moderna e vicina ai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Grazie ai fondi del PNRR che abbiamo intercettato stiamo investendo in infrastrutture digitali che permettono non solo di ottimizzare i processi interni, ma soprattutto di migliorare l’esperienza dei cittadini nei rapporti con l’Amministrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Stiamo lavorando alla realizzazione di tutti i progetti entro il 2025, per una Avezzano sempre più connessa e innovativa e ad altri strumenti che ci consentano una informazione diretta ed immediata con la cittadinanza e i tanti che arrivano in città», ha dichiarato il sindaco Giovanni Di Pangrazio – aggiunge testualmente l’articolo online.

