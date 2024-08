Avezzano, Sentieri e Sapori fa il pieno. Cittadini e turisti per le strade di Avezzano

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sentieri e Sapori si conferma un format gradito e attrattivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ieri sera il colpo d’occhio che offrivano strade e locali della città ha confermato ancora una volta che le buone iniziative riescono ad avere un ottimo riscontro di pubblico, nel capoluogo marsicano – aggiunge testualmente l’articolo online. Tantissime presenze di cittadini e turisti, la simpatia dei comici televisivi, Gianluca Impastato e Gianluca Fubelli, e i gruppi musicali nelle strade del centro sono stati gli ingredienti principali della serata iniziata proprio con le battute dei due artisti di Colorado – Poi, l’evento organizzato da Confesercenti con il supporto del comune, ha lasciato il ruolo centrale alla musica con gli artisti Milady, Argon and the Gaffers, Mario Di Legge, Dj Tani, Spoofool, Lorenzo Lustri, Piccione Roll, Nando Salustri , The 27’s Fire, Maxwell Pies , Luca Organtini e Stefan Celaia, I ragazzi del Clan, Luigi Di Berardino – aggiunge testualmente l’articolo online. Una serata piacevole, partecipata e divertente, favorita anche dall’ottima temperatura e inserita nel calendario di eventi estivi “Vivi Avezzano” che adesso guarda anche al terzo appuntamento dell’11 settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/