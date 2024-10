Avezzano, Sicurezza in Montagna per gli Studenti Marsicani. Parte la nuova edizione del PCTO “Gli Angeli del Velino”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Anche quest’anno, l’Amministrazione di Avezzano e gli istituti scolastici superiori del territorio marsicano porteranno avanti il P.C.T.O. “Gli Angeli del Velino”, dedicato alla formazione sulla sicurezza in montagna per i giovani studenti – precisa la nota online. Questo programma, giunto al suo quarto anno, ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare le nuove generazioni sulla bellezza e sull’importanza di vivere le nostre montagne in totale sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. La formazione sarà realizzata grazie alla collaborazione di professionisti altamente qualificati, tra cui i funzionari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dei Carabinieri Forestali, della Guardia di Finanza (SAGF) e i militari del IX Reggimento Alpini; inoltre, i volontari del Club Alpino Italiano (C.A.I.), del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), del Collegio delle Guide Alpine e della Protezione Civile offriranno il loro supporto, garantendo un’istruzione di altissimo livello – aggiunge testualmente l’articolo online. Per l’anno scolastico 2024/2025, le lezioni si svolgeranno in due modalità: teoriche in aula e pratiche in ambiente montano innevato, queste ultime riservate alle classi IV e V. Questa combinazione di teoria e pratica permetterà agli studenti di acquisire competenze fondamentali per affrontare in sicurezza e con rispetto l’ambiente montano – “Siamo convinti – dichiara la consigliera Patrizia Gallese, promotrice dell’iniziativa- che questo progetto non solo contribuirà a formare cittadini più consapevoli e responsabili, ma rafforzerà anche il legame tra i giovani e il nostro straordinario patrimonio naturale”. Ieri si è svolta l’ultima riunione preparatoria con i partners del progetto e già mese di novembre partiranno le attività didattiche

