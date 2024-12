Avezzano, Sottopasso di Via Pagani, domani alle 17 riapre il primo tratto, Ecco la mappa con le indicazioni

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Domani, mercoledì 4 dicembre, alle ore 17, sarà riaperto al traffico il tratto sud del sottopasso che collega via Madonna del Passo a via Pagani, in entrambe le direzioni – precisa il comunicato. La Polizia Locale sarà presente sul posto per fornire assistenza agli automobilisti e agevolare la comprensione delle modifiche alla circolazione – A tal riguardo si prega di prendere visione della mappa allegata – si apprende dal portale web ufficiale. Rimarrà invece chiuso al transito il tratto nord del sottopasso, da via Pagani a via Cassinelli, per consentire il completamento dei lavori di adeguamento sismico – riporta testualmente l’articolo online. La parte riaperta, completata con la fresatura e la posa del nuovo tappetino d’asfalto, garantirà un collegamento sicuro tra il centro città e le aree limitrofe, segnando un importante passo avanti verso la conclusione dei lavori – aggiunge la nota pubblicata. I sottopassi, sia quello di via Don Minzoni-Via Pagani (ex Via Albense) sia quello di via Aquila, sono stati dotati di sistemi di drenaggio, capace di smaltire 25 litri di acqua al secondo e di semafori di allerta antiallagamento, progettati per garantire la sicurezza in caso di fenomeni meteorologici intensi e sono finanziati con fondi PNRR.

