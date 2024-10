Avezzano, Spostato a sabato 12 ottobre in piazza San Bartolomeo lo spettacolo sulle vicende della Battaglia dei Piani Palentini riportati nella Divina Commedia ideato da Giovanni D’Ignazio

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Spostato a sabato 12 ottobre lo spettacolo “Dalla battaglia dei Piani Palentini ci ritrovammo nella… Divina Commedia” inizialmente previsto ed annunciato per sabato prossimo 5 ottobre, nella rinnovata Piazza San Bartolomeo con inizio alle ore 18.30. A decisione è stata adottata dall’Amministrazione comunale, in accordo con Arts Performers organizzatori della serata con il Comune di Avezzano, a causa delle avverse condizioni meteorologiche che impedirebbero di mettere in scena all’aperto la pièce di teatro e musica ideata da Giovanni D’Ignazio che vede l’interpretazione dello stesso Giovanni D’Ignazio con Pierino Bianchi, Nadia Conte e Alessandro D’Ignazio – recita il testo pubblicato online. Una decisione motivata dal fatto che si cerca di assicurare al pubblico quel fascino in più che Piazza San Bartolomeo sa donare ad iniziative di questo tipo Il nuovo appuntamento, quindi, è per sabato 12 ottobre, con inizio alle ore 18,30, in Piazza San Bartolomeo ad Avezzano –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/