Avezzano, Stop ai parcometri per le feste di Natale e Fine Anno. Da domani 21 dicembre e fino al 6 gennaio sosta gratuita nelle zone “blu”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Scatta anche quest’anno la sospensione dei parcometri per le zone di parcheggio cittadine delimitate dalle fasce “blu”. L’Amministrazione comunale, infatti, ha disposto che da domani, sabato 21 dicembre, e fino alla giornata dell’Epifania, 6 gennaio 2025, il parcheggio nelle arre a pagamento, contrassegnate dalle linee “blu” sarà gratuito per tutta la giornata – viene evidenziato sul sito web. Una decisione che cerca di andare incontro alle esigenze dei commercianti del centro, i cui clienti avranno a disposizione più parcheggi gratuiti, ma anche di quelle delle famiglie – si apprende dalla nota stampa. Ci si potrà infatti recare in centro città e trascorrere qualche ora in spensieratezza e tranquillità, allietata dalle iniziative ricreative, culturali e di gioco, sia per i bambini che per i più grandi, che sono in calendario ad Avezzano per tutto il periodo delle feste di Natale e Fine Anno – recita il testo pubblicato online. I parcometri, ovviamente, torneranno a funzionare, e con loro la sosta a pagamento, a partire da martedì’ 7 gennaio 2025.

