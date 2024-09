Avezzano, Suggestivo spettacolo sabato 5 ottobre in piazza San Bartolomeo. Le vicende della Battaglia dei Piani Palentini riportati nella Divina Commedia finiscono in una pièce di teatro e musica

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:AVEZZANO – Suggestivo ed emozionate spettacolo di teatro e musica in programma, sabato prossimo 5 ottobre, nella rinnovata Piazza San Bartolomeo con inizio alle ore 18.30. “Dalla battaglia dei Piani Palentini ci ritrovammo nella… Divina Commedia”, è il titolo dello spettacolo, organizzato da Arts Performers con il Comune di Avezzano, tratto da un’idea di Giovanni D’Ignazio che vede l’interpretazione dello stesso Giovanni D’Ignazio con Pierino Bianchi, Nadia Conte e Alessandro D’Ignazio – recita il testo pubblicato online. Per la parte musicale i protagonisti saranno Claudia Gabriella Fatato, soprano, e Piero Buzzelli organista – si apprende dal portale web ufficiale. La rappresentazione prevede la partecipazione di Lorenzo D’Amico, Beatrice De Santis e dei ragazzi Adele, Antonio, Claudia, Davide, Elisa, Francesco, Gioia, Giulia, Lucrezia, Marco, nonché degli Ax Arts Performers e dei Marsattori – precisa il comunicato. I testi son tratti ed elaborati dalla Divina Commedia, mentre saranno eseguite musiche di Bach, Haendel, Brahms e Fauré. Uno spettacolo che ripercorrerà e interpreterà le vicende legate alla Battaglia fra Corradino e Federico che, riportate nella Commedia di Dante, consentiranno un piacevole e coinvolgente excursus all’interno dello scritto dantesco – recita il testo pubblicato online. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà ugualmente, ma verrà spostato all’interno del Castello Orsini di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online.

