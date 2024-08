Avezzano, Sul Monte Salviano arriverà presto la “seduta dell’amore”: un’opera alta tre metri e mezzo a forma di cuore nel cuore del Riserva naturale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il Comune dice sì alla proposta della Pro Loco di Avezzano – recita il testo pubblicato online. La seduta dell’amore, personalizzata con tre hashtag, verrà posizionata all’interno della Riserva naturale del Monte Salviano – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo il semaforo verde della valutazione di incidenza Vinca, la seduta diventerà un’ulteriore calamita d’attrazione turistica per il territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Un’idea fresca ed originale, che andrà a rappresentare, sicuramente, un’ulteriore calamita d’attrazione per un’area già ampiamente conosciuta – si legge sul sito web ufficiale. La seduta dell’amore, rigorosamente a forma di cuore, verrà posizionata nella nostra area protetta della Riserva naturale regionale del Monte Salviano, con l’obiettivo di valorizzare ancora di più i nostri scorci paesaggistici”. L’assessore all’ambiente del Comune di Avezzano, Maria Antonietta Dominici, con queste parole, lancia la novità: grazie all’intuito della Pro Loco cittadina, guidata dal presidente Edoardo Tudico, la perla verde d’Avezzano, ovvero la Riserva, andrà presto a dotarsi di un elemento iconico e caratteristico in più. “Si tratta e lo voglio specificare – continua l’assessore – di un’opera che non andrà ad inficiare minimamente l’ambiente naturale circostante, avendo incassato il parere favorevole per la valutazione Vinca, ovvero la valutazione di incidenza ambientale, “screening” previsto dall’Unione Europea – si apprende dal portale web ufficiale. Un cuore gigante che vuole rappresentare anche l’amore che questa amministrazione nutre nei confronti della città che amministra e che prova per tutto il territorio della Marsica – si legge sul sito web ufficiale. L’opera sarà di sicura attrazione, difatti, anche per tutti i marsicani, essendo unica nel suo genere”. La riserva naturale del Salviano, infatti, è zona Sic: area strategica per la tutela di habitat di importanza europea – si apprende dal portale web ufficiale. Contribuzione divisa a metà tra il Comune e la Pro Loco, in quanto a sostegno dei costi di realizzazione, l’opera della seduta dell’amore non sarà sola: accanto a lei, come da progetto, verrà installato anche un totem informativo, recante notizie turistiche sulla città. Il progetto verrà concretizzato entro l’autunno – “La seduta, che è doppia e che è composta da un cuore alto tre metri e mezzo di altezza e tre metri e mezzo di lunghezza, – aggiunge il presidente della Pro Loco di Avezzano, Tudico – verrà posizionata in uno dei punti più belli della Riserva da cui poter osservare tutto il panorama circostante, ovvero in corrispondenza del secondo valico del Monte Salviano – Le 25 mila persone che sono state presenti al concerto di Elettra Lamborghini, di chiusura dell’edizione di quest’anno della “Settimana Marsicana”, ci hanno dimostrato ancora una volta che la promozione territoriale passa sempre di più attraverso i canali social. Il nome di Avezzano, infatti, nell’arco della settimana di festa, sarà stato digitato migliaia di volte sul web: la seduta dell’amore diventerà, quindi, un altro elemento di forte attrattività. Ringrazio il Comune per aver accolto subito la nostra proposta”. Tre sono le scritte con hashtag che andranno ad essere posizionate sul cuore della seduta: #ComuneAvezzano, #ProlocoAvezzano e #RiservadelSalviano – Inoltre, sempre frutto dell’intesa tra Pro Loco e amministrazione comunale, è anche il progetto, già a buon punto, dell’illuminazione della stele dell’artista Di Fabio, situata ai piedi del Salviano e dedicata alle vittime del terremoto – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche in merito a questa seconda proposta progettuale, sono stati già eseguiti diversi sopralluoghi per procedere con l’installazione dei punti luce che andranno a rischiarare l’istallazione artistica – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/