Avezzano, Targa di benemerenza e ringraziamento per l’opera svolta per la comunità a Giovanni Luccitti, per anni comandante della Polizia Penitenziaria. Cerimonia lunedì in Municipio ad Avezzano

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:AVEZZANO – Va in pensione, dopo una brillante ed onorata carriera Giovanni Luccitti, Cavaliere della Repubblica, per anni Comandante della Polizia Penitenziaria di Avezzano Luccitti ha svolto le sue mansioni nella Polizia Penitenziaria con umanità e fermezza – L’Amministrazione, quindi, in occasione del suo pensionamento dal servizio attivo, ha deciso di rendergli omaggio, attribuendogli una targa di benemerenza, simbolo di ringraziamento della città intera per il servizio svolto in favore della sicurezza e del bene di tutta la città, oltre che delle istituzioni dove ha servito – recita il testo pubblicato online. La cerimonia di consegna della targa si svolgerà lunedì prossimo, nella Sala Consiliare del Municipio di Avezzano, alle ore 12. Saranno presenti il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, il vicesindaco Domenico Di Berardino, il Presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ridolfi, ed altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle Forze dell’ordine –

