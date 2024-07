Avezzano, Trasporto gratuito del Comune di Avezzano per gli anziani che fanno cure termali alle Terme Inn di Popoli. Il ringraziamento dei cittadini

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: Si è concluso sabato scorso il primo ciclo del programma di trasporto gratuito per le Terme Popoli Inn gestito dal Comune di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Il primo gruppo di cittadini che ha usufruito di questo servizio, è partito e tornato ad Avezzano, in questi giorni, ed è stato molto apprezzato – recita il testo pubblicato online. Il gruppo che si è recato a Popoli, al suo ritorno, sabato, ha voluto esprimere il ringraziamento e l’apprezzamento per l’iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. I cittadini, infatti, hanno voluto esprimere al Sindaco di Avezzano, Giovanni di Pangrazio, e all’Amministrazione il proprio ringraziamento per un servizio rivelatosi assolutamente utile e anche efficace, nonché organizzata nel migliore dei modi – «Una esperienza positiva e da ripetere – hanno detto – che viene incontro alle nostre esigenze e che ci consente di poter effettuare i cicli di cure termali risolvendo, di fatto e concretamente, il problema del trasporto per andare e tornare dal centro di Popoli – precisa il comunicato. Una iniziativa – hanno concluso – assolutamente da mantenere e potare avanti e per la quale ringraziamo il Sindaco e il Comune di Avezzano».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/