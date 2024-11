Avezzano, Tribunali sub-provinciali: incontro al Ministero martedì 19 novembre

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Prosegue l’impegno per la salvaguardia dei tribunali sub-provinciali abruzzesi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, attualmente minacciati dalla chiusura prevista al termine della proroga fissata per il 31 dicembre 2025. Dopo il recente incontro del Coordinamento dei sindaci e dei rappresentanti degli Ordini Forensi, svoltosi venerdì 11 ottobre presso la sede comunale di Sulmona, è stato fissato un appuntamento importante a Roma per martedì prossimo – recita il testo pubblicato online. Il programma della giornata prevede due riunioni distinte: al mattino, ore 11,una delegazione incontrerà il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, presso il Ministero della Giustizia – si legge sul sito web ufficiale. Successivamente, ci si sposterà al Senato – aggiunge testualmente l’articolo online. Proprio nella riunione di Sulmona il coordinatore del tavolo a tutela dei tribunali, il sindaco Giovanni Di Pangrazio, aveva contattato i senatori Sigismondi e Liris (FDI) proponendo di tenere a Roma un nuovo confronto sul tema – I due senatori si sono attivati per organizzare l’appuntamento, calendarizzato per martedì. Nel capoluogo peligno, il Coordinamento aveva ribadito l’importanza della giustizia di prossimità come strumento essenziale per garantire efficienza e tutela dei diritti dei cittadini, chiedendo al Governo un impegno concreto per rivedere la riforma della geografia giudiziaria introdotta con la legge Severino del 2012. Alla riunione erano presenti i sindaci Giovanni Di Pangrazio (Avezzano), Gianfranco Di Piero (Sulmona), Filippo Paolini (Lanciano) e il vicesindaco Licia Fioravante (Vasto), insieme ai presidenti degli Ordini Forensi Roberto Di Pietro, Luca Tirabassi, Antonio Codagnone e Maria Sichetti – precisa il comunicato. All’ unanimità, è stato sottolineato come la proroga concessa fino al 2025 non rappresenti una soluzione definitiva e che l’impegno governativo finora espresso debba essere tradotto in azioni normative concrete – L’appuntamento romano rappresenta quindi un passo decisivo per portare al centro del dibattito parlamentare le esigenze dei territori e garantire un futuro ai quattro tribunali – aggiunge la nota pubblicata. Questo percorso evidenzia la compattezza delle istituzioni locali e degli Ordini Forensi nel sostenere la giustizia di prossimità. La salvaguardia di questi presidi giudiziari non è soltanto una battaglia territoriale, ma un principio fondamentale per un sistema giudiziario equo ed efficace – recita la nota online sul portale web ufficiale.

