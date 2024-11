Avezzano, Tutto pronto per la 10^ edizione del Galà della Lirica al Teatro dei Marsi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Lunedì 2 dicembre, alle 21, al Teatro dei Marsi torna l’appuntamento con il Galà della Lirica – viene evidenziato sul sito web. Organizzato dal Comitato per la Comunicazione Culturale Città di Avezzano, l’evento è giunto alla decima edizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. In occasione del decennale, per lo spettacolo dal titolo “In preludio era il Jazz, da Chopin a Jobim”, saliranno sul palco musicisti di grande levatura nazionale ed internazionale: Fabrizio Bosso (tromba) e Javier Girotto (sassofono) che condivideranno il palco ed il progetto artistico con Paola Crisigiovanni, pianista e compositrice avezzanese che ha realizzato le musiche e gli arrangiamenti e con la quale hanno suonato in diversi progetti artistici – precisa il comunicato. Con loro inoltre, Gabriele Pesaresi (contrabasso), Fabio Colella (batteria), Fabrizio De Melis, Beatrice Ciofani, Chiara Santucci, Tamara Manganaro (violini), Chiara Ciancone (viola), Sara Ciancone (violoncello), Giovanni D’Eramo (contrabbasso). Dirigerà Paolo Ponziano Ciardi – Anche quest’anno, al Galà della lirica, presentato da Luca Di Nicola, si rinnoverà il binomio con la solidarietà. Il ricavato della serata sarà devoluto all’orchestra dei ragazzi senior e “Coro Mani bianche” diretti dal Maestro Massimiliano De Foglio – recita il testo pubblicato online. “Il Galà della lirica è un’avventura straordinaria iniziata nel 2013 con i Cantori Professionisti d’Italia per il riconoscimento dell’opera lirica, quale bene immateriale dell’Unesco – dichiara Maria Paola Giorgi, presidente del Comitato per la comunicazione culturale Città di Avezzano – che abbiamo continuato a coltivare in tutti questi anni grazie al supporto del Comune di Avezzano, della Fondazione Carispaq e di altri sponsor. Tantissimi gli artisti che si sono alternati e che hanno contribuito a far crescere questo evento divenuto ormai una kermesse molto attesa dal pubblico avezzanese e marsicano”. Appuntamento dunque, per lunedì 2 dicembre alle 21, al Teatro dei Marsi con il 10° Galà della lirica – viene evidenziato sul sito web.

