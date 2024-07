Avezzano, Tutto pronto per la “Notturna Avezzanese”: sport, divertimento e novità nella Gara Podistica. Ecco le strade interessate dalle prescrizioni e dai divieti

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:E’ in pieno fermento la macchina organizzativa della asd Runners Avezzano per regalare alla Città di Avezzano una serata di sport, festa ed allegria con la gara podistica denominata NOTTURNA AVEZZANESE.La gara si snoda nell’ormai collaudato circuito cittadino di 3,3Km da ripetersi tre volte per coloro che si cimenteranno nella gara “competitiva” mentre coloro che vorranno gustarsi il centro cittadino riservato esclusivamente agli sportivi partecipando alla “non competitiva” saranno impegnati in un unico giro – Ad ogni modo numerose sono le novità messe in campo dalla Runners Avezzano – recita il testo pubblicato online. Prima novità è il logo che caratterizza la manifestazione: un corridore che nello slancio della corsa riporta in sé tutti i monumenti più belli della nostra Città. A tal proposito un ringraziamento particolare va al Liceo Artistico Bellisario i cui studenti sono riusciti a sintetizzare la mission che caratterizza la asd Runners Avezzano: passione per la corsa e per la propria Città il cui nome è riportato con orgoglio sulla canotta gara della squadra – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre, per la prima volta la partenza quest’anno sarà data su Via C. Corradini all’altezza del Tribunale per poi voltare a sinistra su via Cataldi, a destra su via N. Sauro e re immettersi su Via Marconi, P.zza della Repubblica, si gira in senso orario su P.zza Torlonia, si risale su via Mazzini, svolta a sinistra su via C. Corradini, poi destra su via Don Orione, ancora destra su via M. Bagnoli, si prosegue sino all’intersezione con via Trento, la si percorre sino a raggiungere via M.te Velino, si gira intorno ai giardinetti della Stazione si imbocca via Garibaldi e si torna sul vialone d’arrivo di Via Corradini che per l’occasione sarà addobbato a dovere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre i podisti saranno incitati oltre che dal folto pubblico che potrà godere dello spettacolo dai vari dehors dei locali che verranno sfiorati dal percorso anche e per la prima volta da un gruppo di percussionisti “Caracca Tamburi Itineranti” che ogni anno ci incitano per le strade della Capitale durante la Maratona – si apprende dal portale web ufficiale. Oltre alla gara, di notevole rilievo sono le manifestazioni di contorno, prima fra tutte il Convegno dal titolo “da O o 100Km” alle h. 18 presso la sala Di Nicola del Comune di Avezzano con la partecipazione di due grandi campioni: l’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra che ci onorerà anche della sua prestazione in gara e l’ex nazionale del mezzofondo Angelo Carosi, nonché il Dott. Marco Scalisi fisioterapista e specialista nella riabilitazione e il Dott. Walter Pallante farmacista e Life-style coach.Spazio anche ai bimbi – aggiunge la nota pubblicata. Infatti, la Runners Avezzano in collaborazione con Fenice Accademy Infinity Volley e Avezzano Rugby Junior ha riservato ai più piccoli il circuito di P.zza Torlonia, interamente chiuso al traffico con gonfiabile arrivo/partenza, podio premiazioni, premi e medaglie per tutti i baby runners. Partenza gare h 17:30 suddivise in batterie a seconda dell’età. Avv. Gino Belisari, Insomma: “abbiamo cercato di pensare a tutti”, ha dichiarato il Presidente della asd Runners Avezzano Avv. Gino Belisari, “e grazie alla stretta collaborazione con la Proloco di Avezzano ed al supporto dell’Amministrazione Comunale siamo riusciti ad organizzare una bellissima serata di sport in amicizia e divertimento, che permetterà ai numerosissimi podisti “non” avezzanesi che hanno già doto la loro adesione alla gara di scoprire la nostra Città, i suoi monumenti e soprattutto lo spirito di accoglienza degli avezzanesi – precisa la nota online. Inoltre, sono sicuro che anche i nostri concittadini si divertiranno e apprezzeranno lo sforzo organizzativo profuso per curare nei minimi dettagli l’organizzazione dei vari eventi – precisa il comunicato. E a tal proposito rivolgo un sentito ringraziamento all’instancabile Direttivo della Runners Avezzano nelle persone di Gaetana Cestola, Fernando Scatena, Roberto Bondatti, Gianni Ranfone e Alberto Severini nonché a tutti gli amici/volontari vicini alla nostra associazione che presidieranno gli incroci che cureranno il ricco ristoro post gara che saranno alla consegna dei pettorali e dei pacchi gara – viene evidenziato sul sito web. Altro ringraziamento doveroso va agli sponsor della manifestazione che hanno permesso tutto ciò.Già moltissimi atleti si sono prescritti sul sito digitalrace – it – area gare ad ogni modo è possibile iscriversi anche sul posto, considerando che la maglia tecnica è riservato ai primi 220 pre-iscritti vi consiglio di affrettarvi – precisa la nota online. Il costo dell’iscrizione è di e 10,00 e comprende un ricchissimo pacco gara con gel e prodotti energetici WhySport e borraccia il tutto contenuto in una bellissima sacca sportiva nonché una maglia tecnica GIVOVA e una stupenda medaglia in ricordo della manifestazione che spetterà a tutti i finischer. Saranno premiate e premiati oltre che le prime tre assolute ed i primi tre assoluti, le prime tre squadre più numerose e le categorie F/M come da regolamento FIDAL. Anche la gara non competitiva ha il suo pacco gara che consiste in una bellissima ed utilissima lampada frontale riservata ai primi 90 iscritti, oltre al pettorale gara ed alla medaglia riservata a tutti i partecipanti – Vi aspettiamo numerosissimi”.

