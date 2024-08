Avezzano, Una panchina rosa per allontanare l’ombra del cancro, Comune e Lilt insieme: 26 donne hanno detto di sì allo screening in piazza con il nuovo ecografo

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:26 donne hanno deciso, grazie alla giornata di prevenzione oncologica organizzata da Comune di Avezzano e Lilt dell’Aquila, di sottoporsi gratuitamente alle visite senologiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ieri mattina inaugurata, alla presenza del sindaco Di Pangrazio, la panchina rosa della Campagna del Nastro Rosa – si legge sul sito web ufficiale. Accanto a Piazza Risorgimento, proprio nei pressi della fontana centrale, da ieri è presente una panchina di un colore originale, con una targa speciale e con il numero di telefono in evidenza (3479864439) dell’ambulatorio della Lilt di Avezzano, situato in via Veneto – aggiunge testualmente l’articolo online. Quest’ultimo è un luogo di prevenzione per la salute soprattutto al femminile e ieri, nel corso dello svelamento della nuova panchina rosa in centro-città, simbolo della Campagna nazionale del nastro rosa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ne è stata ribadita l’importanza – si legge sul sito web ufficiale. Il sindaco, Giovanni Di Pangrazio, ha salutato tutti i presenti intervenuti al momento di inaugurazione, sottolineando il grande lavoro altruistico che, tutti i giorni, viene portato avanti con amore e passione dalla squadra di volontarie della Lilt della Provincia dell’Aquila – Sezione di Avezzano, coordinata dal presidente Antonio Addari, chirurgo-senologo – recita il testo pubblicato online. “Questo senso del fare – ha detto ieri il sindaco – è essenziale per la marcia della prevenzione, che è una prassi fondamentale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dal canto nostro, come amministrazione, stiamo facendo davvero il massimo per la città e molti dei progetti concretizzati in questi mesi vanno nella direzione del benessere della collettività, come ad esempio la nuovissima area fitness all’aperto di Borgo Pineta inaugurata ai primi di agosto e che viene utilizzata con frequenza dai giovani per allenarsi – Alla Lilt provinciale, ci lega una lunga amicizia fatta di intelligenza, confronto ed azione simultanea – Questa panchina è e sarà un promemoria fisico per la salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ringraziamento alla consigliera Stefania Antidormi, che si è impegnata molto per portare avanti questo progetto”. Ieri pomeriggio, proprio grazie all’impegno dei medici volontari della Lilt, sempre a Piazza Risorgimento, si sono svolte visite gratuite senologiche all’interno di una postazione allestita ad hoc. Per l’occasione, è stato utilizzato il nuovo ecografo acquistato grazie ad un decisivo contributo da parte del Comune – “Abbiamo raggiunto la capienza massima degli screening possibili – – afferma il dottor Addari – Assieme alla ginecologa Roberta Rico, ieri abbiamo visitato 26 donne, più altre 6 in studio – In ogni occasione, cerchiamo di stimolare la coscienza delle donne e degli uomini sullo scudo offerto dalla cultura della prevenzione; come dico sempre, la prevenzione è vita e arrivare tardi significa dover correre di più e con più fatica – si legge sul sito web ufficiale. Ringrazio di cuore il nostro sindaco, perché è sempre presente e dimostra ogni volta una spiccata sensibilità nei confronti di progetti di questo tipo, a beneficio di tutta la popolazione”. Ha partecipato al momento di inaugurazione, anche Don Giovanni Venti, vicario generale del Vescovo della Diocesi dei Marsi, che ha definito l’iniziativa della panchina “nobile e in grado di richiamare la coscienza delle persone alla prevenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La salute – ha aggiunto – è un dono e chi ama la vita ha l’impegno morale di essere attento a se stesso per fare del bene anche agli altri – precisa la nota online. La scienza deve fare i suoi progressi; ogni malattia sconfitta, nel pensiero cristiano, rappresenta il regno di Dio che si afferma”. Infine, la stessa consigliera comunale Antidormi, che è stata presente anche nel corso del pomeriggio di screening accanto alle volontarie Lilt, ha espresso la volontà di proseguire con la mission della prevenzione, con giornate dedicate alla salute, anche in vista dell’ottobre rosa – si apprende dal portale web ufficiale.

