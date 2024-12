Avezzano, Variazioni servizi di raccolta nei giorni festivi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:UTENZE DOMESTICHE Mercoledì 25, Giovedì 26 e Martedì 31 Dicembre 2024 le raccolte avvengono regolarmente – si apprende dalla nota stampa. Mercoledì 01 Gennaio 2025 le raccolte non avvengono e saranno recuperate Giovedì 02 Gennaio 2025.Lunedì 06 Gennaio 2025 le raccolte non avvengono; la raccolta degli imballaggi in vetro della zona 1-5 sarà recuperata Martedì 07 Gennaio 2025. UTENZE NON DOMESTICHE Mercoledì 25 Dicembre 2024 avviene solo la raccolta degli imballaggi in plastica – Giovedì 26 Dicembre 2024 avviene solo la raccolta dell’organico – Martedì 31 Dicembre 2024 le raccolte avvengono regolarmente – si apprende dalla nota stampa. Mercoledì 01 e Lunedì 06 Gennaio 2025 le raccolte NON avvengono – recita il testo pubblicato online. CENTRO DI RACCOLTA COMUNALEAPERTI (08:00 – 14:00): Martedì 24 Dicembre 2024;Giovedì 26 Dicembre 2024;Martedì 31 Dicembre 2024. CHIUSI: Mercoledì 25 Dicembre 2024;Mercoledì 01 Gennaio 2025;Lunedì 06 Gennaio 2025. CENTRO SERVIZICHIUSO: Martedì 24 e 31 Dicembre 2024;Sabato 28 Dicembre e 04 Gennaio 2025. Numero Verde Gratuito: 800.501.690Email: avezzano@tekneko – aggiunge testualmente l’articolo online. comSito Web: www.tekneko – riporta testualmente l’articolo online. it

