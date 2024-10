Avezzano, Via alla riqualificazione del Cimitero Monumentale di Avezzano in Via Pertini. Firmato il contratto di affidamento lavori con la Cosema

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Partiranno a breve i lavori di riqualificazione del Cimitero Monumentale di Avezzano in Via Pertini, nella zona sud, prima dell’ingresso dell’area industriale, di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Un’opera attesa, spesso sollecitata, che rappresenta un nuovo tassello nel recupero e valorizzazione della memoria storica della città. Questa mattina, infatti, alla presenza dell’assessore Cinzia Basilico, che ha fra le sue tante deleghe la gestione dei cimiteri comunali, il Dirigente dell’Ufficio tecnico Comunale Arch. Antonio Ferretti e i rappresentanti della Cosema, hanno firmato il contratto con il quale si affidano e si fanno partire ufficialmente i lavori nel Cimitero Monumentale di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Con l’ok ufficiale, arrivato dopo le decisioni di Giunta e Consiglio comunale, si parte, quindi, con questa ulteriore importante opera dell’Amministrazione Di Pangrazio volta a recuperare un patrimonio collettivo della storia e della memoria degli avezzanesi, nonché una struttura di grande impatto architettonico e storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un intervento, così come quello su Piazza San Bartolomeo, che ha visto nel dottor Luigi Marino uno stimolo e un aiuto costruttivo, valido e costante per l’Amministrazione comunale – si apprende dalla nota stampa. Il cronoprogramma degli interventi prevede che già entro un mese vengano completati i lavori di ristrutturazione e riqualificazione che riguardano i viali, il muro ed altre strutture portanti – precisa la nota online. La ditta, poi, sta valutando quando seminare il verde nei prati del cimitero, aspetto che, ovviamente, dipende soprattutto dal tempo e dalle decisioni di madre natura – si legge sul sito web ufficiale. La concessione con Cosema è triennale e comprende anche i lavori di ristrutturazione della chiesa posta all’interno del cimitero, che riguarderanno la sostituzione del rivestimento in marmo dei gradini di accesso al sito di culto, il ripristino del rivestimento esterno nelle parti ammalorate e la sistemazione della vetrata – viene evidenziato sul sito web. In ultimo, è stata già individuata l’area per la costruzione di 20 nuove cappelle, vicina alla zona delle cappelle storiche – Nell’opera omnia di riqualificazione, sono stati inseriti anche interventi per le case della memoria delle frazioni: presso il Cimitero di Castelnuovo, difatti, verranno realizzati 40 ossari e cinerari; ad Antrosano, invece, saranno costruire nuove cappelle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Società Cosema è già concessionaria della manutenzione e della gestione dei cimiteri di Avezzano, San Pelino, Cese, Paterno ed Antrosano – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel Cimitero Monumentale di Avezzano, peraltro, riposano cittadini illustri, che hanno fatto la storia della città, come lo storico e amministratore Tommaso Brogi, il sindaco Antonio Iatosti, il combattente garibaldino Orazio Mattei, il deputato Cassinelli, il docente universitario Nardelli, l’ingegnere Loreto Orlandi, lo scrittore Giuseppe Pennazza e l’ex sindaco avvocato Sergio Cataldi – precisa il comunicato. Un’operazione di recupero della memoria, ma anche di ricordo di cittadini avezzanesi esemplari per tutta la comunità.

